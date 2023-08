Diretta/ Napoli Augsburg (risultato 0-0) streaming video tv. Ci prova Politano (6 agosto 2023)

DIRETTA NAPOLI AUGSBURG (RISULTATO 0-0): CI PROVA POLITANO

Ancora Simeone e Raspadori cercano la conclusione, con il Napoli che aumenta i giri a caccia del gol del vantaggio. Al 36′ finisce di poco alto un destro di Rrhamani, poi al 39′ Lozano non riesce a superare Dahmen in uscita. Al 42′ Politano prova la conclusione a giro che finisce sul fondo sfiorando l’incrocio dei pali, quindi ultimi assalti a vuoto con l’Augsburg schiacciato nella propria metà campo nella seconda metà del primo tempo, ma nell’amichevole a Castel di Sangro il risultato non si è sbloccato prima dell’intervallo. (agg. di Fabio Belli)

NAPOLI AUGSBURG STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Augsburg sarà disponibile soltanto in pay per view: un’opzione disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare, che dovranno selezionare il canale Sky Sport 251 sul loro decoder e procedere dunque all’acquisto della partita. Eventualmente, sarà possibile assistere all’amichevole anche tramite il servizio di diretta streaming video, che per i clienti è attivabile grazie all’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

ELMAS SFIORA IL VANTAGGIO

Dopo 5′ subito grande chance per Elmas per il vantaggio partenopeo, con la conclusione del macedone salvata sulla linea. Doppio tentativo senza fortuna di Lozano, quindi al 12′ la difesa azzurra deve chiudere in angolo su un affondo di Winther. Al 19′ chance per Simeone che trova però l’uscita del portiere Dahmen a chiudergli lo specchio della porta. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Lobotka, Elmas, Politano, Raspadori, Lozano; Simeone. A disp: Contini, Idasiak, D’Avino, Demme, Juan Jesus, Russo, Zerbin, Obaretin, Zanoli. All. Garcia. AUGSBURG: Dahmen, Pfeiffer, Demirovic, Maier, Rexhbecaj, Vargas, Breithaupt, Michel, Winther, Elngels, Colina. All. Maassen. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA NAPOLI AUGSBURG: AZZURRI FAVORITI!

Napoli Augsburg, in diretta dallo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, si giocherà alle ore 18.30 di domenica 6 agosto 2023. Il Napoli si prepara per un nuovo confronto contro una squadra straniera dopo la vittoria ai rigori contro il Girona. Questa volta sarà l’Augsburg ad affrontare i Campioni d’Italia in un’importante partita che può dire molto ai due allenatori e soprattutto per Rudi Garcia, chiamato a preparare la squadre in vista dell’esordio in campionato a Frosinone.

Tuttavia, il Napoli dovrà fare i conti con alcune assenze. Kvaratskhelia, che ha lasciato il campo zoppicante dopo la partita contro il Girona, sarà costretto a rinunciare alla sfida con l’Augsburg. Inoltre, c’è la possibilità che Osimhen venga tenuto fuori dalla partita per precauzione, in modo da evitare rischi inutili. Dall’altra parte, i tedeschi dell’Augsburg continuano la loro tournée in Italia a ritmi intensi dopo aver affrontato la Salernitana.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI AUGSBURG

Le probabili formazioni della diretta Napoli Augsburg, match che andrà in scena allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Per il Napoli, Rudi Garcia schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Lozano. Risponderà l’Augsburg allenata da Enrico Maassen con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Dahmen; Engels, Pfeiffer, Winther, Colina; Vargas, Dorsch, Breithaupt, Maier; Tietz, Michel.

NAPOLI AUGSBURG LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Augsburg, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida amichevole. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo dell’Augsburg, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.

