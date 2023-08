DIRETTA NAPOLI GIRONA/ Video streaming tv: l’anno scorso decisero Petagna e Kvaraktshelia (2 agosto 2023)

DIRETTA NAPOLI GIRONA: IL PRECEDENTE

Non è la prima volta che Napoli Girona ci fa compagnia come diretta di un’amichevole estiva. Il precedente è recente: bisogna infatti tornare alla passata stagione, per la precisione il 3 agosto e sempre al Teofilo Patini di Castel di Sangro. Quel Napoli chiaramente era la seconda versione di Luciano Spalletti, che avrebbe presto scoperto di essere dominante in Serie A e dopo qualche mese sarebbe tornato a cucirsi lo scudetto sulle maglie a distanza di 33 anni dall’ultima volta; non solo, aveva anche fatto strada fino ai quarti di Champions League (dominando il suo girone) prima di essere eliminato dal Milan in un derby comunque abbastanza equilibrato.

Calciomercato Napoli News/ Lozano vola verso Los Angeles, tre nomi per sostituirlo (1 agosto 2023)

Tornando all’amichevole contro il Girona, il Napoli aveva vinto 3-1: nel primo tempo era arrivato il vantaggio grazie all’autorete dell’ex David Lopez, il pareggio della squadra spagnola lo aveva siglato Valentin Castellanos ma poi nel secondo tempo era arrivato il nuovo vantaggio partenopeo con Andrea Petagna, a chiudere i conti era stato un rigore che Khvicha Kvaratskhelia aveva procurato e poi trasformato. Il georgiano si era immediatamente mostrato come un ottimo acquisto, cosa che avrebbe confermato su enormi livelli nel corso della stagione ufficiale; adesso Napoli Girona si gioca con gli azzurri campioni d’Italia in carica, vedremo allora cosa succederà in questa amichevole di Castel di Sangro… (agg. di Claudio Franceschini)

Calciomercato Napoli News/ Faraoni in, Zanoli out. E Mavropanos... (lunedì 31 luglio 2023)

DIRETTA NAPOLI GIRONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Girona sarà disponibile soltanto in pay per view: un’opzione disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare, che dovranno selezionare il canale Sky Sport 251 sul loro decoder e procedere dunque all’acquisto della partita. Eventualmente, sarà possibile assistere all’amichevole anche tramite il servizio di diretta streaming video, che per i clienti è attivabile grazie all’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

NAPOLI GIRONA: AZZURRI ANCORA IN CAMPO!

Napoli Girona è un’amichevole che si gioca in diretta dal Teofilo Patini di Castel di Sangro, alle ore 18:30 di mercoledì 2 agosto: tornano in campo i partenopei che sfidano una squadra abbastanza competitiva della Liga, ma soprattutto cercano di alzare l’asticella dopo il pareggio contro la Spal. Un Napoli che in questa fase deve soprattutto mettere carichi di lavoro nelle gambe: la squadra è quella che ha vinto lo scudetto, per ora non ci sono novità di sorta e dunque è un gruppo che ben si conosce, che vuole replicare il grande successo dello scorso maggio e poi fare in strada in Champions League.

Diretta/ Napoli Hatayspor (risultato finale 4-0) streaming video tv: Simeone cala il poker (29 luglio 2023)

Sono comunque giorni importanti, perché Rudi Garcia ha sostituito Luciano Spalletti e l’allenatore francese ha bisogno di prendere pienamente possesso del Napoli, capendo dove mettere il suo tocco per mantenere l’asticella particolarmente alta. Adesso aspettiamo che la diretta di Napoli Girona prenda il via; nel frattempo noi possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte che il tecnico potrebbe operare nell’amichevole di Castel di Sangro, quindi prendiamoci del tempo per andare ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GIRONA

Chiaramente per la diretta Napoli Girona Rudi Garcia ha in mente il 4-3-3, già definito come modulo per la stagione in sede di presentazione. Pensiamo allora alla formazione migliore, tenendo conto del fatto che poi ci sarà spazio per tutti nel corso dell’amichevole: in porta va Meret, davanti a lui la coppia centrale composta da Rrahmani e Juan Jesus aspettando il sostituto di Kim Min-Jae, non ancora arrivato sul calciomercato estivo. Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra dovrebbero essere i due terzini; poi Lobotka come sempre sarà il regista davanti alla difesa.

Sulle mezzali potremmo vedere Zambo Anguissa e Zielinski, il polacco ha fortemente voluto rimanere a Napoli e sarà ancora importante nel progetto di Rudi Garcia; qui da valutare il possibile utilizzo di Gaetano dal primo minuto, così come Zerbin potrebbe avere campo nel tridente offensivo. Dove, a dire il vero, aspettiamo Osimhen e Kvaratskhelia in campo subito; con i due fenomeni, fondamentali per la vittoria dello scudetto, può operare (a destra) uno tra Politano e Raspadori, mentre Lozano in questo momento appare fuori dal progetto partenopeo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA