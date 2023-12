DIRETTA/ Napoli Braga Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (oggi 12 dicembre 2023)

DIRETTA NAPOLI BRAGA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Come possiamo presentare la diretta di Napoli Braga Primavera, che fra pochissimo inizierà per la Youth League? Dobbiamo onestamente dire che le statistiche nel girone C dei partenopei sono davvero sconfortanti. Infatti, il Napoli Primavera occupa l’ultimo posto a quota 3 punti dopo le prime cinque giornate, ovviamente terminate con una vittoria e per il resto quattro sconfitte per gli azzurri. Molto spesso sono state anche sconfitte pesanti, perché c’è un triste -13 alla voce della differenza reti, con due soli gol segnati mentre sono ben quindici i gol al passivo.

Musica ben diversa per uno Sporting Braga eccellente a livello giovanile: 11 punti in classifica per gli imbattuti portoghesi con tre vittorie e due pareggi, naturalmente molto buona è anche la differenza reti (+5), frutto di sei gol segnati ma soprattutto dell’unica rete al passivo per una difesa di ferro. I numeri sono spietati, ma almeno per qualcuno oggi potrebbero migliorare: parola al campo, finalmente la diretta di Napoli Braga Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA NAPOLI BRAGA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Braga Primavera sarà garantita sui canali della televisione satellitare, che per questa stagione trasmette le partite di Youth League delle squadre italiane: gli abbonati a Sky Sport avranno quindi a disposizione anche il servizio di diretta streaming video di Napoli Braga Primavera, grazie all’applicazione Sky Go.

NAPOLI BRAGA PRIMAVERA: COMMIATO DALLA YOUTH LEAGUE

Napoli Braga Primavera, diretta dall’arbitro macedone Igor Stojchevski presso lo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, sede delle partite dei giovani partenopei, si giocherà alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, martedì 12 dicembre 2023, per la sesta e ultima giornata della Uefa Youth League 2023-2024. Siamo nel girone C della massima competizione giovanile continentale per club e la diretta di Napoli Braga Primavera purtroppo sarà di fatto una partita inutile per i giovani partenopei, che sono ultimi con appena 3 punti, frutto di una isolata vittoria casalinga contro l’Union Berlino, circondata però da ben quattro sconfitte.

Il simbolo delle difficoltà del Napoli Primavera è stato il tracollo per 6-0 in casa del Real Madrid due settimane fa, oggi si spera almeno di salvare la dignità ma non sarà facile, perché lo Sporting Braga ha 11 punti, è già certo di essere come minimo secondo ma si gioca proprio con gli spagnoli il primo posto, che permette di saltare il primo turno di spareggi che aprirà la fase ad eliminazione diretta. Ecco allora che per il Braga, sul campo di una squadra già eliminata, sarà obbligatorio cercare la vittoria: ci riuscirà? Ce lo dirà naturalmente la diretta di Napoli Braga Primavera…

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BRAGA PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Napoli Braga Primavera. Andrea Tedesco potrebbe schierare i suoi ragazzi secondo un modulo 4-3-3 nel quale indichiamo Mazzone, Gambardella, D’Avino e De Crescenzo nella difesa a quattro davanti al portiere Turi; i tre centrocampisti azzurri potrebbero invece essere Russo, Peluso e D’Angelo; infine, nel tridente d’attacco del Napoli potrebbero trovare posto il centravanti Raggioli con le due ali Ballabile e Malasomma.

Gli ospiti di Rui Duarte dovrebbero invece scendere in campo secondo un modulo 4-2-3-1, per il Braga Primavera indichiamo come possibili titolari Joao Carvalho in porta; i quattro difensori Guilherme Costa, Nuno Matos, Henrique Sà e Chissumba; in mediana ecco la coppia composta da Guilherme Barbosa e Diego Rodrigues, mentre in attacco i possibili titolari sono Ruben Furtado, Joao Goncalves e Kauan Kelvin sulla trequarti, alle spalle del centravanti José Rodrigues.

