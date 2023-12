DIRETTA NAPOLI BRAGA/ Video streaming tv: all’andata ha deciso un’autorete (12 dicembre 2023)

DIRETTA NAPOLI BRAGA: I TESTA A TESTA

Avvicinandoci alla diretta di Napoli Braga possiamo ricordare che questa partita ha un solo precedente, che naturalmente risale allo scorso 20 settembre: al Municipal della città portoghese si era giocato per l’esordio in questa Champions League, il Napoli era riuscito a prendersi una vittoria importante che era maturata sul filo di lana. In panchina naturalmente c’era ancora Rudi Garcia, poi esonerato in favore di Walter Mazzarri; nel recupero del primo tempo il Napoli si era portato in vantaggio con Giovanni Di Lorenzo e sembrava il prologo di una serata senza patemi, invece al minuto 84 lo Sporting Braga aveva trovato il pareggio con Bruma.

Probabili formazioni Napoli Braga/ Quote: sempre emergenza a sinistra (Champions League, 12 dicembre 2023)

Il Napoli aveva rischiato di non vincere: con il senno di poi, cioè valutando oggi la classifica del gruppo C, sarebbe potuto essere un problema ma, a due minuti dal 90’, il cross di Piotr Zielinski era stato deviato nella sua porta da Sikou Niakaté, beffando Matheus. Un episodio fortunato per la squadra partenopea, che naturalmente questa sera dovrà essere brava a farlo fruttare nel migliore dei modi e cioè prendendosi almeno quel pareggio che porti in dote la qualificazione agli ottavi di Champions League. (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Braga Union Berlino (1-1) gol e highlights: a Gosens risponde Djalo (Champions, 29 novembre 2023)

DIRETTA NAPOLI BRAGA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Braga sarà garantita sui canali di Sky Sport in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, mentre per quanto riguarda la diretta streaming video di Napoli Braga, essa sarà garantita naturalmente tramite il servizio Sky Go, ma anche dalle piattaforme di Mediaset Infinity + e Now TV, sempre per i rispettivi abbonati.

NAPOLI BRAGA: A UN PASSO DAGLI OTTAVI!

Napoli Braga, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, martedì 12 dicembre 2023. Azzurri con più di un piede negli ottavi di finale ma manca ancora un piccolo sforzo per festeggiare. I partenopei vantano sette punti con tre lunghezze di vantaggio sul Braga, che ne ha quattro all’attivo. Primissimo il Real Madrid, a punteggio pieno e già eliminato l’Union Berlino di Bonucci che, però, potrebbe ancora scalzare i lusitani dal terzi posto. Il Napoli, grazie al risultato maturato nella sfida d’andata, nonché una migliore differenza reti rispetto agli ospiti, avrà a disposizione due risultati e mezzo su tre per mantenere il secondo posto: oltre a vincere o pareggiare, potrà perfino permettersi di perdere con massimo un gol di scarto.

Diretta/ Braga Union Berlino (risultato finale 1-1): un punto a testa! (oggi 29 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BRAGA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Napoli Braga. Cominciamo dai partenopei di mister Mazzarri che avranno il solito problema sulla fascia sinistra, dove sono out Mario Rui ed Olivera, tocca ancora a Natan adattarsi come terzino. Per i portoghesi, invece, fuori causa solo lo squalificato Niakatè.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Napoli Braga secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1.45, mentre poi si sale a quota 4,75 in caso di pareggio e quindi segno X, infine una vittoria della squadra lusitana varrebbe 6 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA