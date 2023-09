Video/ Sporting Braga Napoli (1-2) gol e highlights: vittoria col brivido (Champions, 20 settembre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS SPORTING BRAGA NAPOLI: DEICISIVO L’AUTOGOL DI NIAKATE

Video, gol e highlights Sporting Braga Napoli, gara valevole per la prima giornata del Gruppo C di Champions League, vede i partenopei vincere a due minuti dal novantesimo dopo aver rischiato grosso in precedenza. Quella tra i portoghesi e gli Azzurri è stata una sfida che nel primo tempo ha visto una sola squadra in campo. Infatti, tolto qualche occasione di Horta, il Napoli ha dominato con Matheus miracoloso su Di Lorenzo e Osimhen, quest’ultimo sfortunato in occasione di una grande conclusione terminata sulla traversa. Poco prima del 45′ però arriva il gol di Di Lorenzo con tanto di sospiro di sollievo da parte di Rudi Garcia, quasi rassegnato al dover rientrare negli spogliatoi sullo 0-0.

La ripresa vede un Napoli che man mano spinge sempre meno sull’acceleratore, la scelta di chiudersi piuttosto che cercare il 2-0 viene pagata cara all’84’ quando Zalazar pennella sulla testa di Bruma: l’ex Lipsia e PSV si fa trovare pronto e fulmina Meret regalando ai tifosi un momento di massima gioia. Dura però poco poiché all’88’ Zielinski mette in mezzo dalla sinistra trovando la sfortunata deviazione di Niakate che riporta il Napoli in vantaggio, questa volta in maniera definitiva. Un successo importantissimo, senza dubbio, nonché l’unico di una squadra italiana all’esordio ma al tempo stesso troppo, troppo sudato. Per fortuna degli Azzurri nel calcio conta il risultato e quella di Braga è una vittoria che pesa in positiva.

VIDEO SPORTING BRAGA NAPOLI, IL TABELLINO

BRAGA-NAPOLI 1-2

MARCATORI: 45’+1 Di Lorenzo (N), 39′ st Bruma (B), 43′ st autogol Niakaté (N)

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakatè, Borja (40′ st Marin); Vitor Carvalho (22′ st Salazar), Al-Musrati; Ricardo Djaló (34′ st Banza), Ricardo Horta, Bruma; Abel Ruiz (41′ st Pizzi). All. Artur Jorge.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (13′ Ostigard), Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (45′ st Natan); Politano (22′ st’ Raspadori), Osimhen (45′ st Simeone), Kvaratskhelia (21′ st Elmas). All. Garcia.

Arbitro: Gozubuyuk (Olanda)

Ammoniti: Djalò, Fonte, Borja (B) e Osimhen, Politano, Raspadori, Olivera, Juan Jesus (N)

SPORTING BRAGA NAPOLI, IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA