Diretta Napoli Cagliari/ Streaming video e tv: entrambe cercano il tris (Serie A)

Napoli Cagliari verrà diretta dal signor Marco Di Bello: alle ore 21:00 di mercoledì 25 settembre lo stadio San Paolo ospita la partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Primo turno infrasettimanale nella stagione, e Carlo Ancelotti spera di lanciarsi dopo una settimana che lo ha visto battere nuovamente il Liverpool e poi schiantare il Lecce al Via del Mare, confermandosi al terzo posto in classifica e tenendo il passo di Inter e Juventus. Il suo Napoli dunque viaggia come ci si aspettava, e se non fosse per il clamoroso autogol di Koulibaly sarebbe anche davanti ai campioni d’Italia; attenzione però al Cagliari, squadra sempre capace di ottime prestazioni e che con la vittoria sul Genoa ha raccolto il secondo successo consecutivo, riscattandosi immediatamente dopo un avvio di campionato deludente. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre potrebbero giocare questa sera al San Paolo, leggendo le probabili formazioni della partita mentre aspettiamo che la diretta di Napoli Cagliari prenda il via.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Cagliari sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Serie A (tutti gli abbonati lo trovano al numero 202 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

Ancelotti rilancia Meret, Di Lorenzo e Allan per Napoli Cagliari, ma dovrebbe tenere fuori Manolas e Lozano: il greco non sta benissimo, il messicano invece si deve ancora adattare e dunque sarà ancora Llorente a giocare davanti, grande momento per lo spagnolo che affiancherà Mertens con Lorenzo Insigne che arretra a centrocampo, ovviamente sulla sinistra. Si rivede dal primo minuto anche Callejon; al fianco di Allan favorito Fabian Ruiz su Zielinski, mentre Mario Rui agirà come terzino sinistro lasciando a Maksimovic e Koulibaly la zona centrale della difesa. Nel Cagliari l’ex Cigarini non ce la fa, e si aggiunge a Nainggolan nella lista degli infortunati: l’altro ex Rog potrebbe quindi agire in cabina di regia ma attenzione a Oliva, che confermerebbe il croato sulla mezzala con Nandez dall’altra parte. Birsa o Castro per la trequarti, la solita coppia offensiva formata da Giovanni Simeone e Joao Pedro con una difesa che, davanti a Robin Olsen, prevede Ceppitelli e Klavan centrali con Pinna e Luca Pellegrini che agiranno sulle corsie esterne.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente i partenopei sono largamente favoriti nel pronostico di Napoli Cagliari, sanciti dall’agenzia di scommesse Snai: differenza netta tra il valore posto sul segno 1 (1,22 volte la puntata) e quello che accompagna il segno 2 per il successo isolano, che vi farebbe guadagnare una cifra pari a 12,00 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 6,75 volte la giocata con questo bookmaker.



