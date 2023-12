DIRETTA/ Napoli Cagliari video streaming tv: dominio partenopeo in passato (Serie A, 16 dicembre 2023)

DIRETTA NAPOLI CAGLIARI: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Napoli Cagliari evidenzia due formazioni che all’interno del proprio passato si sono date battaglia in un terreno di gioco in ben 85 partite. L’ago della bilancia pende dalle parti della squadra partenopea con 38 vittorie all’attivo. Il secondo risultato più frequente all’interno di questa sfida risulta essere quello di pareggio con ben 33 volte. Infine le vittorie del Cagliari risultano essere 14. Il miglior marcatore all’interno di questa sfida risulta essere il campione Luigi Riva, attaccante storico del Cagliari che è riuscito a timbrare il cartellino in 12 occasioni. Dopo ‘Rombo di tuono’, è presente questa speciale classifica l’attaccante belga Dries Mertens così come Marek Hamsik.

I due giocatori ex Napoli rispettivamente con 10 e 7 reti. Il quarto miglior marcatore risulta essere Lorenzo Insigne mentre il quinto ‘El Bati’ Joaquin Larrivey. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella con più gol all’interno dei 90 minuti. Stiamo ovviamente parlando della gara giocata il 9 Marzo 2012, terminata con il risultato di 6-3 per il Napoli. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del 21 Febbraio 2022 con un pareggio in Sardegna. (Marco Genduso)

NAPOLI CAGLIARI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Napoli Cagliari sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Napoli Cagliari sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

MATCH INTRIGANTE

Napoli Cagliari, in diretta sabato 16 dicembre 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Pronostico che, almeno sulla carta, pende in favore dei partenopei ma occhio alla squadra di Ranieri, in un momento positivo. I sardi, infatti, dopo la clamorosa vittoria casalinga ottenuta contro il Sassuolo si sono tirati fuori dalla zona rossa della classifica e guardano con fiducia al futuro. I campani, invece, devono tornare a vincere dopo due stop consecutivi per non allontanarsi dalla zona Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Napoli Cagliari, match che andrà in scena allo stadio Maradona di Napoli. Per i padroni di casa due assenze certe, quelle di Oliveira ed Elmas. Mister Mazzarri, inoltre, dovrà valutare le condizioni di Ostigard. I rossoblù ospiti, invece, sperano di recuperare in extremis bomber Lapadula.

NAPOLI CAGLIARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.25, mentre l’eventuale successo dei sardi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.

