Video/ Cagliari Sassuolo (2-1) gol e highlights: sardi in estasi! (Serie A, 11 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CAGLIARI SASSUOLO: LA SINTESI

Video Cagliari Sassuolo scandito dal boato dell’Unipol Domus all’ultimo giro di lancette, momento in cui i sardi ribaltano la contesa ed esplode la festa rossoblù. L’undici di Ranieri rimonta ancora una volta nel finale ed esce, almeno momentaneamente, dalla zona retrocessione. Beffa, invece, per i neroverdi che si dimostrano ancora molto ingenui e immaturi.

Diretta/ Cagliari Sassuolo (risultato finale 2-1): Lapadula-Pavoletti da sogno! (11 dicembre 2023)

Grande partenza del Sassuolo che crea subito tre grandi occasioni: al 3’ con Laurientè che impegna Scuffet, chiamato in causa anche al 5’ per un vero e proprio miracolo. Al 6’ è Vina a provarci e costringere Scuffet a mandare sopra alla traversa, poi un minuto più tardi è Erlic a sbloccare il risultato che incrocia il secondo palo su corner di Laurientè. Nella ripresa sembra ripartire bene la squadra di Dionisi, pericolosa ancora con Lauurientè e Pinamonti, poi al 63’ l’episodio che può cambiare la partita quando Tressoldi rimedia il secondo giallo del match per un fallo su Lapadula e viene espulso. Incredibile salvataggio sulla linea di Henrique su tiro di Pavoletti all’86’. Al 90’ bellissimo contropiede del Sassuolo che parte con Volpato che apre dalla parte opposta per Bajrami e quest’ultimo incrocia in velocità gonfiando la rete: l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 94’ la beffa per i neroverdi quando Lapadula viene servito a centro area ed è bravissimo a tirare una bomba in rete per l’1-1. Ora il Cagliari spinge per cercare di ribaltare negli ultimi istanti di partita. Al 99′ arriva così la beffa definitiva quando Pavoletti anticipa Erlic e in rovesciata fa 2-1.

DIRETTA/ Torino Cagliari Primavera (risultato finale 3-1): Silva manca il poker! (Primavera 10 dicembre 2023)

VIDEO CAGLIARI SASSUOLO, IL TABELLINO

CAGLIARI: Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello (92’ Mancosu); Nandez (59′ Pavoletti), Prati (92’ Petagna), Sulemana (59′ Luvumbo); Viola; Oristanio (74′ Shomurodov), Lapadula. A disposizione: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Wieteska, Obert, Di Pardo, Deiola, Pereiro, Jankto, Azzi. Allenatore: Ranieri

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina (73′ Bajrami); Racic (81′ Volpato), Matheus Henrique; Castillejo (65′ Ferrari), Thorstvedt, Laurienté (65′ Pedersen); Pinamonti (81′ Mulattieri). A disposizione: Pegolo, Cragno, Lipani, Ceide, Defrel. Allenatore: Dionisi

Diretta/ Sassuolo Juventus Primavera (risultato finale 1-1): i neroverdi la riprendono! (10 dicembre 2023)

ARBITRO: Mariani di Aprilia

RETI: 7′ Erlic, 94’ Lapadula, 99′ Pavoletti

AMMONIZIONI: Laurienté, Erlic, Goldaniga, Consigli, Thorstvedt, Mulattieri

ESPULSO: 63′ Tressoldi

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CAGLIARI SASSUOLO













© RIPRODUZIONE RISERVATA