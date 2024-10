DIRETTA NAPOLI COMO: CONTE A CACCIA DEI TRE PUNTI PER MANTENERE IL PRIMO POSTO

La settima giornata di Serie A si apre al Maradona di Napoli con la diretta Napoli Como pronta ad andare in campo alle 18,30 di venerdì 4 ottobre 2024. Partenopei e comaschi stanno attraversando un importante stato di forma e questa partita potrebbe far divertire tutti i tifosi neutrali.

Probabili formazioni Napoli Como/ Quote: un solo dubbio per Conte (Serie A, 4 ottobre 2024)

Il percorso del Napoli di Conte è netto e vede solo vittorie ed un pareggio dopo il 3 a 0 subito contro il Verona nella prima giornata di campionato. Gli uomini di Conte hanno avuto la settimana libera per preparare la sfida contro un Como in grande crescita e reduce da due vittorie di fila contro Atalanta e Verona.

DIRETTA NAPOLI COMO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Napoli Como ci saranno diverse possibilità: DAZN ha l’esclusiva sulla Serie A e trasmette tutte le partite in calendario ma, in questa giornata, anche Sky trasmetterà la partita del Maradona insieme alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Seguire questa partita sarà anche possibile con IlSussidiario.net che vi metterà a disposizione una diretta testuale che vi aggiornerà raccontandovi le azioni più importanti.

Video Como Verona (3-2)/ Gol e highlights: Cutrone-Belotti, KO un Hellas in 10! (Serie A, 29 settembre 2024)

NAPOLI COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere anche quali sono i ballottaggi e le probabili scelte dei due allenatori in vista della diretta Napoli Como. Antonio Conte conferma anche il suo 3-5-2 con il ballottaggio tra Politano e Neres che è ancora al centro del discorso. Lukaku e Kvaratskhelia sono i due punti fermi dell’attacco al quale si aggiungerà anche un McTominay in grande forma.

Ancora 4-2-3-1 per il Como di Fabregas che dovrà ancora risolvere il ballottaggio offensivo con Belotti e Da Cunha alla ricerca di minutaggio nonostante la grande forma di Cutrone e Fadera. Perrone e Sergi Roberto daranno equilibrio alla squadra che vedrà Moreno e Van der Brempt come terzini.

Diretta/ Como Verona (risultato finale 3-2): doppietta di Cutrone, scaligeri KO! (29 settembre 2024)

SCOMMESSE NAPOLI COMO, LE QUOTE

Partita che pende dalla parte dei partenopei quella della diretta Napoli Como in campo venerdì 4 ottobre. Secondo le quote proposte da Sisal, il Napoli parte super favoriti e vede la sua vittoria a 1,47 contro il 2 per gli ospiti a 7,50 e il pareggio X a 4,50.