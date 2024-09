VIDEO COMO VERONA (3-2), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Como Verona, gol e highlights: vince ancora la squadra di Cesc Fabregas che, tra le mura amiche del “Giuseppe Sinigaglia”, batte 3-2 l’Hellas di Paolo Zanetti e fa un bel balzo in classifica dopo lo stentato avvio di campionato. Vittoria meritata per i biancoblu padroni di casa, protagonisti di un ottimo primo tempo e poi, nella ripresa, dopo il momentaneo ‘ritorno’ dei gialloblu, bravi a sfruttare la superiorità numerica dal 64′ per via dell’ingenua (e forse un po’ severa) doppia ammonizione di Suslov nel giro di pochi minuti. Negli ultimi 20′ di gara, infatti, sono arrivati il secondo gol di Cutrone, servito dal sopraffino Paz, e il gol di Belotti prima che ci fosse gloria pure per il baby scaligero Lambourde, classe 2006 al primo gol nella massima serie.

Video Empoli Fiorentina (0-0)/ Gol e highlights: Kean manca il colpaccio! (Serie A 29 settembre 2024)

La prima frazione, come detto, ha visto prevalere nettamente i lariani, vicini al gol varie volte (Moreno, Sergi Roberto, Cutrone e due volte lo scatenato Paz) ma che hanno trovato sulla loro strada un Montipò in stato di grazia. Il numero uno dei veneti però nulla poteva su Cutrone al 43′, ben servito da Fadera: nel secondo tempo il rigore trasformato da Lazovic dopo un check del VAR (‘giallo’ a Sergi Roberto) sembrava riaprire la contesa, tanto che lo stesso serbo andava subito vicino al clamoroso raddoppio. Poi, l’espulsione di Suslov e i gol di Cutrone al 72′ e del subentrante Belotti all’89’ chiudevano la contesa, regalando a Fabregas e soci non solo la seconda vittoria stagionale (peraltro consecutiva) ma pure il balzo a quota 8, superando in classifica proprio il Verona.

SERIE A/ Napoli solitario in vetta grazie alla "cura Conte", l'Inter non è più la stessa

VIDEO COMO VERONA (3-2), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

COMO: Audero, Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno, S. Roberto, Perrone (dal 45’+1 st Jasmin), Strefezza (dal 32′ st Da Cunha), Paz (dal 34′ st Baselli), Fadera (dal 40′ st Mazzitelli), Cutrone (dal 32′ st Belotti). A disposizione: Reina, Sala, Goldaniga, Iovine, Gabrielloni, F. Jack, Engelhardt, Braunoder, Verdi, Barba. Allenatore: Cesc Fabregas.

VERONA: Montipò, Tchatchoua, Daniliuc (dal 43′ st Lambourde), Coppola, Frese, Dani Silva (dal 1′ st Duda), Belahyane, Suslov, Kastanos (dal 1′ st Mosquera), Lazovic (dal 31′ st Livramento), Tengstedt (dal 20′ st Magnani). A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Sarr, Bradaric, Okou, Sishuba, Ajayi, Cisse, Ghilardi

Allenatore: Paolo Zanetti.

Diretta/ Napoli Monza (risultato finale 2-0): vetta della Serie A! (29 settembre 2024)

Ammoniti: Belahyane (V), Sergi Roberto (C), Suslov (V), Coppola (V), Dossena (C), Mosquera (V).

Espulso: Suslov (V).

Reti: 43′ Cutrone (C), 8′ st rig. Lazovic (V), 27′ st Cutrone (C), 44′ st Belotti (C), 45’+4′ Lambourde (V).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS COMO VERONA