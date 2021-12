Diretta Napoli Cremona/ Streaming video tv: incrocio tra due outsider! (basket A1)

DIRETTA NAPOLI CREMONA: PARTENOPEI LANCIATI!

Napoli Cremona sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Valerio Grigioni e Marco Vita: si gioca alle ore 19:45 di domenica 5 dicembre presso il PalaBarbuto, e siamo nella 10^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. Dopo la sosta potremmo ritrovare l’arrembante GeVi che sta sorprendendo tutti gli addetti ai lavori: tornata nel massimo campionato dopo anni, la piazza partenopea partiva per salvarsi e invece all’inizio di dicembre si trova al quinto posto in classifica, dopo aver vinto in volata sul parquet di Sassari e aver ancor più stupito per la qualità e la solidità del proprio gruppo.

Non sarà dunque facile per la Vanoli, anche perché il morale non è dei migliori: due settimane fa Cremona ha sprecato una grande occasione per fare un bel salto in classifica, facendosi battere in casa da Pesaro (che era in crisi) e venendo assorbita da altre avversarie maggiormente in palla. L’esito della diretta di Napoli Cremona resta comunque incerto, perché davvero potrebbe succedere di tutto; mentre aspettiamo che si giochi, proviamo a fare un rapido excursus attraverso i temi portanti di questa partita del PalaBarbuto.

DIRETTA NAPOLI CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Cremona sarà trasmessa su Eurosport 2: appuntamento per gli abbonati alla televisione satellitare, al numero 211 del loro decoder. In alternativa, il riferimento per tutte le gare di Serie A1 è la piattaforma Discovery Plus, che da questa stagione è broadcaster ufficiale della stagione nazionale di basket. La visione del match sarà riservata agli abbonati, in diretta streaming video; per le informazioni utili – come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale – bisognerà consultare www.legabasket.it, il portale ufficiale della Lega.

DIRETTA NAPOLI CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Possiamo definire la diretta di Napoli Cremona come una partita tra due outsider del nostro campionato: naturalmente percorsi diversi, la Vanoli è ormai da qualche anno in Serie A1 e nel mentre ha infilato una Coppa Italia e una semifinale playoff, per poi vivere una crisi economica che l’ha quasi portata a rinunciare a iscriversi al massimo campionato. Inevitabilmente, oggi corre per mantenere la categoria ma sapendo di potersi togliere belle soddisfazioni, con un bravo coach come Paolo Galbiati e una società davvero seria che vive di grande passione per il basket, al netto del momento che rimane comunque abbastanza delicato.

Su Napoli c’erano chiaramente tanti dubbi, una neopromossa costruita con parecchi veterani che non si sapeva cosa avrebbero realmente portato; qualcuno (Jason Rich) ha anche iniziato malissimo, qualcuno (Josh Mayo) è tornato negli Stati Uniti, ma la GeVi ha saputo fare quadrato e adesso si trova incredibilmente in zona playoff, uno scenario che non cera certamente preventivabile. Manca parecchio per chiudere la regular season e la situazione potrebbe peggiorare, ma intanto Napoli ha già fugato parecchi dubbi sulla sua tenuta in Serie A1, e anche questa sera parte per vincere la partita contro una Cremona che sa di non poter sbagliare…



