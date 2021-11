Diretta Cremona Pesaro/ Streaming video Rai: la Vuelle è in crisi nera! (basket A1)

DIRETTA CREMONA PESARO: BANCHI NON PUÒ PERDERE TEMPO

Cremona Pesaro sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Sergio Noce e Christian Borgo: appuntamento alle ore 20:45 di domenica 21 novembre presso il PalaRadi, dove si gioca per la 9^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. È una sfida tra due squadre che arrivano da sconfitte, ma con momenti ben diversi: la Vanoli infatti è caduta al PalaVerde ma, pur battuta da Treviso, sta conducendo un campionato positivo con la possibilità di correre per i playoff, e viste le possibilità economiche potrebbe essere l’ennesimo miracolo di questa società che ormai non si ferma più.

Diretta/ Milano Treviso (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca!

Pesaro invece sta vivendo i fantasmi del passato recente: nell’ultimo turno ha incassato 100 punti in casa da Napoli, è rimasta da sola all’ultimo posto in classifica e per il momento l’avvento di Luca Banchi in panchina non ha dato i risultati sperati. La sensazione è che ci vorrà ben più di qualche fiammata di orgoglio per condurre la nave in porto, e innanzitutto bisognerà dare delle risposte convincenti nel posticipo di questa sera; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Cremona Pesaro, intanto possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi che sono legati a una partita molto importante soprattutto per la squadra ospite.

DIRETTA SASSARI NAPOLI/ Video streaming tv: Piero Bucchi, esordio contro la grande ex

DIRETTA CREMONA PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Pesaro sarà su Rai Sport, canale dunque aperto a tutti in chiaro con la disponibilità di sito o app di Rai Play per seguire la partita anche in mobilità. L’alternativa, come ormai abbiamo imparato, è la piattaforma Discovery Plus che da questa stagione è diventata broadcaster ufficiale della Serie A1 di basket, di conseguenza fornisce tutte le gare in diretta streaming video. Come sempre poi ci sarà la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it, per avere tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA REGGIO EMILIA BRESCIA/ Video streaming tv: partita speciale per Della Valle

DIRETTA CREMONA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Cremona Pesaro ci presenta dunque l’ennesima occasione di riscatto per la Vuelle: Luca Banchi è stato durissimo dopo la sconfitta interna contro Napoli, ha parlato di una squadra costruita male e di un atteggiamento inaccettabile ma, al tempo stesso, ha anche affermato di non avere alcuna intenzione di abbandonare. Se non altro il segnale di un allenatore che sa come invertire la tendenza o quantomeno ci vuole provare al 100%, questo è ciò cui Pesaro si deve aggrappare per il momento perché tutte le certezze costruite la scorsa stagione sono già scomparse, e il quadro somiglia appunto a quello delle annate precedenti.

Cremona invece deve riscattare la battuta d’arreso di Treviso – partita in cui tra l’altro si è infortunato Giuseppe Poeta – ma al netto di questo il campionato della Vanoli è positivo, la squadra in questo periodo storico sa bene che il tema principale è quello di rimanere in Serie A1 (aspettando magari momenti migliori) e Paolo Galbiati e i suoi ragazzi stanno rispettando le consegne. A volte poi Cremona si prende delle vittorie davvero importanti: non ci stupiremmo se a metà stagione dovessimo trovare la Vanoli nel tabellone della Coppa Italia, per questo però bisogna aspettare e intanto vedremo come andrà la diretta di Cremona Pesaro…



© RIPRODUZIONE RISERVATA