Diretta Sassari Napoli/ Streaming video tv: via Cavina, c’è Piero Bucchi (basket A1)

DIRETTA SASSARI NAPOLI: IL RITORNO DI BUCCHI

Sassari Napoli, partita diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Alessandro Perciavalle e Gabriele Bettini, va in scena alle ore 19:00 di domenica 21 novembre: siamo al PalaSerradimigni per la 9^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. La sconfitta maturata a Tortona è stata fatale a Demis Cavina: l’esonero che era nell’aria da qualche settimana si è concretizzato, ed è ufficiale e confermato anche il nome del nuovo allenatore che dovrà risollevare le sorti della squadra: si tratta nientemeno che di Piero Bucchi.

Diciamo così perché il bolognese affronta subito la piazza in cui aveva aperto un grande ciclo ormai ben oltre 10 anni fa, anche se di quella società non c’è più nulla; oggi Napoli, risorta dopo il fallimento, sta facendo molto bene ed è reduce dalla netta vittoria di Pesaro, con la quale ha certificato la possibilità di dare fastidio nella corsa ai playoff. Dunque la diretta di Sassari Napoli si prospetta interessante, aspettando che si giochi proviamo a tracciarne alcuni dei temi principali.

DIRETTA SASSARI NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Napoli non sarà una di quelle che per questa giornata di campionato saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. L’alternativa, come ormai abbiamo imparato, è la piattaforma Discovery Plus che da questa stagione è diventata broadcaster ufficiale della Serie A1 di basket, di conseguenza fornisce tutte le gare in diretta streaming video. Come sempre poi ci sarà la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it, per avere tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA SASSARI NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Piero Bucchi apre dunque la sua esperienza alla Dinamo con Sassari Napoli, e affronta una fetta molto importante del suo passato. Una storia che però dovrà lasciarsi alle spalle perché, al netto dell’emozione, la situazione di casa Banco di Sardegna è tutt’altro che rosea. La scelta di affidare la squadra a Demis Cavina dopo l’addio a Gianmarco Pozzecco non ha pagato dividendi; la Mosca Atomica aveva rialzato gli standard della società e dunque da queste parti non c’è l’abitudine a fare una corsa per salvarsi, a Sassari adesso si punta ai grandi risultati e per questo motivo Bucchi è stato chiamato per provare a risollevare morale e classifica di una squadra che non può mancare l’obiettivo dei playoff.

Cosa che chiaramente potrebbe fare Napoli che, tornata in Serie A1, punta a confermare la categoria procedendo per gradi; ovvio poi che se già quest’anno si potesse correre per le prime otto, naturalmente Stefano Sacripanti e i suoi ragazzi non si tirerebbero indietro. Al netto delle enormi difficoltà di Pesaro, il colpo della Vitrifrigo Arena (100 punti segnati) non va affatto sottovalutato perché ci ha detto di una squadra in salute e che ha un grande potenziale offensivo, ma che ovviamente ha bisogno di rimanere sempre concentrata anche in difesa per centrare traguardi importanti. Questa sera arriverà un bel test sul parquet di Sassari, non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose.



