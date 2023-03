Diretta/ Napoli Eintracht Francoforte streaming video tv: Kvara punta i quarti!

DIRETTA NAPOLI EINTRACHT FRANCOFORTE: NIENTE TIFOSI OSPITI

Napoli Eintracht Francoforte, in diretta alle ore 21.00 di mercoledì 15 marzo 2023 allo stadio “Maradona” di Napoli, è una gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La vittoria maturata all’andata dopo novanta minuti in cui gli azzurri hanno dimostrato una certa superiorità, è un grande vantaggio per la squadra di Spalletti che, davanti al pubblico amico, vuole a tutti i costi passare per continuare la sua corsa nella massima competizione europea.

I tedeschi, invece, sono davanti ad una montagna da scalare senza il bomber Kolo Muani e senza il proprio pubblico, vista l’impossibilità dei tifosi tedeschi di acquistare i biglietti per motivi di ordine pubblico.

NAPOLI EINTRACHT FRANCOFORTE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Eintracht Francoforte sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video: per vedere la partita in tv occorrerà scaricare l’app di Prime Video su una smart tv compatibile o su una console PlayStation e XBox, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

NAPOLI EINTRACHT FRANCOFORTE: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Napoli Eintracht Francoforte. Partiamo dalla formazione di casa dove Luciano Spalletti recupera in extremis Kim, Lozano e Meret e dovrà decidere se schierarli o meno dal primo minuto. Altro dubbio per il tecnico toscano riguarda la corsia sinistra di difesa dove Mario Rui e Olivera si contendono una maglia. In avanti spazio a Osimhen e Kvaratskhelia nel tridente pronto ad incantare ancora i tifosi partenopei. Per i tedeschi Glasner arriva al Maradona senza Kolo Muani, espulso all’andata e quindi squalificato per il prossimo match di Champions League. Al suo posto il centravanti sarà Borré sostenuto da Gotze e Kamada, nessun dubbio a centrocampo dove Rode sarà l’uomo d’ordine con al fianco Jakic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Napoli Eintracht Francoforte. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 1.47, il pareggio è dato a 4.50 mentre la vittoria dei tedeschi paga 6.50 volte la posta. Al “Maradona” si aspettano tanti gol come dimostra la quota 1.60 per l’Over 2.5 e il 2.15 dell’Under 2.5.











