Video/ Eintracht Union SG (1-2) gol e highlights: Francoforte eliminato (Conference League, 22 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI EINTRACHT FRANCOFORTE ROYALE UNION SG: LA SINTESI

Al Deutsche Bank Park la Royale Union Saint-Gilloise supera in trasferta l’Eintracht Francoforte per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Blessin provano a prendere in mano il controlo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito all’11’ con un tiro di Machida parato da Trapp ed i padroni di casa guidati dal tecnico Toppmöller rispondono vedendosi invece annullare un gol per fuorigioco con Chaibi al 16′.

I minuti scorrono sul cronometro ed i tedeschi insistono affidandosi al solito Chaibi che tuttavia non sorprendere l’attento Moris tra i pali intorno al 45’+1′. Nel secondo tempo i gialloblu ripartono alla grande riuscendo infatti a passare in vantaggio immediatamente al 47′ grazie alla rete messa a segno da Puertas, bravo a sfruttare l’assist offertogli dal suo compagno Amoura. Nell’ultima parte dell’incontro i belgi trovano il gol del raddoppio all’80’ per merito di Eckert Ayensa, su suggerimento di Puertas, ed i biancorossoneri accorciano inutilmente le distanze con la rete siglata da Dina Ebimbe, con l’aiuto di Chaibi, all’88’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro norvegese E. Eskas ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Buta, Trapp, Chandler e Dina Ebimbe da un lato, Amoura e Machida dall’altro. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche, anche in virtù del 2 a 2 dell’andata, permette alla Royale Union Saint-Gilloise di qualificarsi agli ottavi di finale della Conference League mentre l’Eintracht Francoforte viene eliminato dalla competizione.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI EINTRACHT FRANCOFORTE ROYALE UNION SG: IL TABELLINO

Eintracht Francoforte-Royale Union Saint-Gilloise 1 a 2 (p.t. 0-0) AND.: 2-2

Reti: 47′ Puertas(U); 80′ Eckert Ayensa(U); 88′ Dina Ebimbe(E).

Assist: 47′ Amoura(U); 80′ Puertas(U); 88′ Chaibi(E).

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-3) – Trapp; Tuta, Koch, Pacho; Buta, Gotze, Skhiri, Nkounkou; Knauff, Marmoush, Chaibi. Allenatore: Toppmöller.

ROYALE UNION SAINT-GILLOISE (3-5-2) – Moris; Mac Allister, Burgess, Machida; Castro-Montes, Puertas, Sadiki, Rasmussen, Lapoussin; Amoura, Nilsson. Allenatore: Blessin.

Arbitro: E. Eskas (Norvegia).

Ammoniti: 20′ Buta(E); 76′ Amoura(U); 76′ Trapp(E); 82′ Chandler(E); 87′ Machida(U); 89′ Dina Ebimbe(E).

