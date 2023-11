DIRETTA NAPOLI EMPOLI/ Video streaming tv: oggi il trentesimo incrocio (Serie A, 12 novembre 2023)

DIRETTA NAPOLI EMPOLI: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Napoli Empoli evidenzia due formazioni che si affrontano quest’oggi per la trentesima volta in assoluto. La prima volta che queste due squadre si sono affrontate è stato il 19 dicembre del 1948, nel corso del campionato di serie B. Ad avere la meglio l’Empoli con un successo interno con il risultato di 2-1. Spulciando i precedenti storici si nota un certo equilibrio nonostante la storia del Napoli possa trarre in inganno. In 29 sfide giocate il Napoli è riuscito ad avere la meglio nei confronti della formazione toscana in ben 13 volte; seguono i 10 successi da parte dell’Empoli ed infine sei pareggi tra queste due formazioni.

I gol realizzati da parte del Napoli all’interno di questa sfida risultano essere 49, quelli dell’Empoli invece 10 meno. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente la prima giocata nel campo di serie A. Si tratta di quella del 23 novembre 1986, terminata con il successo da parte del Napoli grazie ai gol di Diego Armando Maradona, su calcio di punizione, doppietta di Andrea Carnevale il gol finale di Salvatore Bagni. Il primo successo in serie A da parte dell’Empoli è quello dell’8 Febbraio 1998. Risultato pesante di 5-0 grazie alle reti realizzate da Esposito, Cappellini, Pane e due volte Florjancic. (Marco Genduso)

NAPOLI EMPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Empoli non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa dodicesima giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo che avrete per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

NAPOLI EMPOLI: TOSCANI COL MAL DI GOL

Napoli Empoli sarà in diretta dallo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, alle ore 12:30 di domenica 12 novembre: si gioca per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. In Campania sfida dal pronostico scontato, almeno sulla carta: i partenopei, infatti, hanno ingranato un buon ritmo e, a suon di risultati, sono arrivati a quota 21 punti, utili per la quarta posizione. Di tutt’altro genere la situazione dei toscani che, reduci dalla sconfitta a Frosinone, occupano la penultima piazza con il peggiore attacco del campionato.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA NAPOLI EMPOLI

Napoli Empoli, sfida in programma allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, impone un’analisi delle probabili formazioni. In casa partenopea una sola assenza ma pesantissima, quella di Osimhen. Per mister Aurelio Andreazzoli, invece, out Destro e Pezzella mentre saranno da valutare fino all’ultimo le condizioni del giovane Baldanzi.

NAPOLI EMPOLI: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Napoli Empoli possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.22 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 7.10 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 12 volte l’importo investito con questo bookmaker.

