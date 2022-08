DIRETTA NAPOLI ESPANYOL/ Streaming video tv: Spalletti alla ricerca di conferme

DIRETTA NAPOLI ESPANYOL: SPAGNOLI NEL CAMMINO DEI PARTENOPEI

La diretta Napoli Espanyol si gioca oggi, sabato 6 agosto, alle ore 19:00, in attesa dell’incontro di Serie A contro il Verona. La squadra spagnola non è la prima che i partenopei hanno affrontato in questo precampionato: Girona e Maiorca oltre i turchi di Balotelli del Adana Demirspor. Terzo impegno spagnolo per Luciano Spalletti che ha potuto provare, e continuerà a farlo anche oggi, gli ultimi schemi in vista dell’esordio nel lunedì sera targato Serie A contro il Verona di Gabriele Cioffi, ex Udinese dopo l’esonero di Luca Gotti.

Spagnoli dell’Espanyol che attendono anch’essi l’inizio della Liga Santander con l’esordio contro il Celta Vigo previsto per sabato 13 alle ore 17:00 del pomeriggio. Una sfida sicuramente molto importante contro una squadra, anche in questo caso azzurra, proprio come il Napoli di Spalletti. Da azzurro ad azzurro, si prepara per la prossima stagione l’Espanyol del tecnico ex Granada Diego Martínez Penas che lo scorso 31 maggio ha firmato un contratto biennale con il club di Barcellona. Periquitos che vorranno sicuramente conquistare una posizione in Europa e che inizieranno a fare sul serio proprio contro i napoletani di Luciano Spalletti.

NAPOLI ESPANYOL IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Napoli Espanyol, quarta ed ultima amichevole, dopo gli scontro contro Adana Demirspor e le spagnole Girona e Maiorca sarà visibile su Sky Primafila, in pay-per-view al prezzo di 9.99 euro. Come fare per assistere alla diretta streaming video di Napoli Espanyol? Bisognerà collegarsi al canale dedicato alla gara (codice d’acquisto in PPV 451814) e da lì procedere con il pagamento ed acquisto della gara Napoli e gli spagnoli dell’Espanyol, prevista per il 06 agosto 2022 e valida come amichevole alle ore 20:30, ultima tra l’altro, del precampionato dei partenopei di Spalletti e De Laurentiis prima dell’incontro di campionato, che li vedrà affrontare il Verona del nuovo tecnico Gabriele Cioffi, privo di Gianluca Caprari.

Aspettando la diretta di Napoli Espanyol di oggi, potranno assistere, quindi, da casa comodamente nel proprio divano i tifosi del Napoli e chiunque altro vorrà acquistare il match in PPV. Sarà l’ultima occasione per i tifosi di vedere il Napoli prima del grande inizio di campionato del 15 agosto contro il Verona nel primo posticipo del lunedì sera. A chiudere quel monday-night Serie A toccherà alla Juventus, che esordirà all’Allianz Stadium contro il Sassuolo del giovane, ma ormai esperto e rinomato tecnico, Alessio Dionisi, al secondo anno con i neroverdi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ESPANYOL

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni della diretta Napoli Espanyol: spulciamo quindi le rose che, probabilmente, oggi, scenderanno in campo dal primo minuto. Partiamo dalla squadra in casa: il Napoli di Spalletti. In porta quasi sicuro del psoto Alex Meret, che quest’anno, senza Ospina, qualora non dovesse arrivare nessun colpo per la porta, è chiamato a dimostrare tutto il suo valore. Difesa a 4 guidata da Rrahmani e Kim Min Jae con Mario Rui ed il campione d’Europa Di Lorenzo sulle fasce. Mediana a due con Lobotka e Demme; tridente di mezzepunte con Lozano a destra, Kvarashkelia a sinistra ed Elmas. Unica punta il nigeriano Victor Osimhen, a segno nell’ultimo match su rigore.

Spagnoli che in attesa della prima contro il Celta Vigo proporranno il seguente schieramento nella diretta Napoli Espanyol di questa sera. Tra i pali spazio al francese ex Monaco Lecomte: difesa a 4 con Cabrera e Sergi Gomez centrali. Terzino sinistro agirà Pedrosa ed a destra staffetta tra Oscar Gil e Aleix Vidal, con il primo in leggero vantaggio. Chiavi della regia dell’Espanyol che vengono affidate a Sergi Darder con Souza e Vilhena al suo fianco. Chiudono la formazione titolare il tridente con Raul De Tomas e sulle fasce il cinese Lei Wu e Javi Puado.











