Diretta Napoli Feralpisalò/ Streaming video e tv: seconda amichevole per Ancelotti

Napoli Feralpisalò si gioca alle ore 17:30 di venerdì 19 luglio: seconda amichevole estiva per i partenopei che, dopo aver perso a sorpresa contro il Benevento – ma l’inizio della preparazione può sempre riservare risultati di questo genere – affronta un avversario “classico”, che spesso e volentieri ha fatto da sparring partner negli ultimi anni. La sfida sarà ovviamente disputata a Dimaro, dove ormai da qualche giorno la squadra di Carlo Ancelotti si è radunata; l’obiettivo degli azzurri è quello di migliorarsi rispetto alla stagione passata, questo vorrebbe dire vincere lo scudetto o quantomeno provare a rimanere più vicini alla Juventus oltre a superare il girone di Champions League. La Feralpisalò è una realtà ambiziosa, che da qualche stagione ha fatto il salto di qualità e parte ancora con possibilità concrete di prendersi la promozione in Serie B; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Napoli Feralpisalò, nel frattempo possiamo valutare in che modo Ancelotti potrebbe disporre la sua squadra sul terreno di gioco analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita amichevole.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Feralpisalò sarà trasmessa sulla televisione satellitare, come confermato dalla stessa emittente: l’appuntamento per tutti gli abbonati è sul canale Sky Sport Serie A (202) oppure, in assenza di un televisore, con l’applicazione Sky Go che senza costi aggiuntivi si può attivare per seguire l’amichevole in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FERALPISALO’

Per Napoli Feralpisalò dovrebbe essere confermato il 4-4-2: Ancelotti punta ancora su questo modulo almeno inizialmente, ma potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla partita contro il Benevento. In difesa per esempio è pronto a fare il suo esordio Manolas, che affiancherà uno tra Maksimovic e Luperto davanti a Karnezis; possibili titolari anche Di Lorenzo e Ghoulam sulle corsie esterne, mentre a centrocampo potremmo vedere il giovane Palmiero affiancato a Rog – il cui futuro è ancora da decidere – con Verdi che stavolta potrebbe agire sulla corsia mediana, magari a sinistra con Callejon dall’altra parte oppure a destra con la conferma di Younes sull’altro versante. Il che significa che davanti si preparano Insigne, Mertens e Milik: due di loro potrebbero essere titolari con il terzo pronto a subentrare, ma in ogni caso appare certo che nel secondo tempo ci sarà ampio turnover e spazio per altri giocatori.



