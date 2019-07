Diretta Napoli Benevento/ Streaming video e tv: derby amichevole a Dimaro

Napoli Benevento, in diretta dal centro sportivo di Dimaro (Trento), sede ormai tradizionale del ritiro estivo dei partenopei, è la partita amichevole che alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, sabato 13 luglio 2019, segna il primo impegno nella nuova stagione per il Napoli di Carlo Ancelotti. Siamo tra le montagne del Trentino ma si respirerà aria di casa per tutti i tifosi del Napoli, dal momento che l’avversario sarà il Benevento, che a sua volta si sta preparando per il prossimo campionato di Serie B sulle Alpi, agli ordini del nuovo allenatore Filippo Inzaghi. Un test subito attendibile dunque Napoli Benevento, che ci darà immediatamente le prime risposte circa il livello degli azzurri che quest’anno vogliono provare a scalfire il dominio della Juventus sul calcio italiano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Benevento sarà garantita su Sky Sport Serie A, il canale numero 202 della piattaforma satellitare che si è aggiudicata i diritti per trasmettere la prima amichevole stagionale del Napoli a Dimaro. Di conseguenza, almeno per gli abbonati Sky, sarà garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BENEVENTO

Parlando delle probabili formazioni per l’amichevole Napoli Benevento, Carlo Ancelotti sicuramente darà spazio a quanti più giocatori possibile nel corso della partita, anche i ragazzi aggregati al ritiro della prima squadra. Come formazione di partenza comunque ci dovrebbero essere naturalmente quei nomi di spicco presenti in ritiro fin dal primo giorno, considerati i tanti ritardatari a causa dei vari impegni con le Nazionali. In porta Karnezis, c’è abbondanza in difesa dove in nuovo acquisto Di Lorenzo più Maksimovic, Tonelli, Ghoulam, Malcuit e Chiriches lavorano a Dimaro fin dal primo giorno, scelte più risicate invece tra centrocampo e attacco, dove i due nomi di maggiore spicco sono Verdi e Callejon. Per il Benevento, i convocati di Filippo Inzaghi per il ritiro in Trentino sono invece i portieri Montipò, Gori, Zagari e Carriero; i difensori Letizia, Caldirola, Volta, Antei, Gyamfi, Billong, Maggio, Di Chiara, Tuia, Sparandeo, Tazza e Rillo; i centrocampisti Del Pinto, Viola, Vokic, Goddard, Tello, Volpicelli e Sanogo; gli attaccanti Coda, R. Insigne, Iemmello, Armenteros e Improta.



