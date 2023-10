DIRETTA NAPOLI FIORENTINA/ Video streaming tv: c’è un incrocio entrato nella storia (Serie A, 8 ottobre 2023)

DIRETTA NAPOLI FIORENTINA, BIG MATCH AL MARADONA

La diretta della sfida Napoli Fiorentina, non può che far raffiorare agli occhi uno dei precedenti storici tra queste due formazioni. Stiamo ovviamente parlando della sfida del 1989, precisamente il 17 settembre. In quella data un giovanissimo Roberto Baggio, davanti a Diego Armando Maradona, decise di scartare tutta l’intera difesa del Napoli per poi spedire il pallone in rete in quello che è stato, a detta del calciatore stesso, il suo più bel gol in carriera. Analizzando gli ultimi 5 incontri tra le due formazioni, si notano: due successi il Napoli; altrettanti della Fiorentina e un risultato di pareggio a reti bianche.

Nel 2021 il Napoli ha avuto la meglio con il risultato di 1-2 grazie alle reti di Lozano e Rrahmani dopo aver risposto al vantaggio iniziale di Martinez Quarta. Fiorentina che ebbe la meglio negli ottavi di finale di Coppa Italia grazie al successo per 2-5 dopo i tempi supplementari. Viola che ebbero la meglio anche nella successiva sfida di campionato grazie ai gol realizzati da Gonzalez, Ikone e Cabral. Pareggio a reti bianche con il risultato di 0-0 e vittoria nell’ultimo scontro con il rigore decisivo trasformato da Victor Osimhen per 1-0. (Marco Genduso)

NAPOLI FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Napoli Fiorentina sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming, detentore di tutte le partite della Serie A, sarà l’unico a trasmettere la diretta Napoli Fiorentina e bisognerà dunque dotarsi di abbonamento per fruire del servizio. Inoltre esiste la possibilità di vedere il match in TV attraverso Sky con la sottoscrizione a Zona Dazn che permette di vedere negli appositi canali del digitale terreste la partita.

La diretta streaming Napoli Fiorentina potrà essere vista sia su Smart TV tramite app sia su qualsiasi dispositivo mobile tra cui telefono, computer, tablet e console di gioco.

NAPOLI FIORENTINA, BIG MATCH AL MARADONA

La diretta Napoli Fiorentina, in programma domenica 8 ottobre alle ore 20:45, racconta della gara che chiuderà l’ottavo turno di Serie A. I partenopei sembrano aver trovato un minimo di stabilità dopo un inizio claudicante e il caso Osimhen. L’ultimo risultato è una sconfitta ma pur sempre contro il Real Madrid in un 3-2 che ha comunque visto giocare un Napoli convincente. D’altronde da metà prima di questo ko europeo erano arrivate due vittorie in pochi giorni contro Udinese e Lecce rispettivamente per 4-1 e 4-0 con un Kvaratskhelia ritrovato e un Osimhen che sembra aver messo alle spalle le discussioni extra-campo.

Anche la Fiorentina non è tornata pienamente soddisfatta dal proprio impegno europeo, anche se il 2-2 col Ferencvaros è maturato grazie al pareggio definitivo di Ikone al 93′. Per il resto è una Viola che anche se non vince, non perde da inizio settembre contro l’Inter, unica sconfitta da inizio stagione. Nelle ultime sei partite c’è stata un’alternanza perfetta di vittoria-pareggio che non ha permesso alla Fiorentina di mettere a referto due successi di fila considerando tutte le competizioni. In definitiva c’è da dire che la classifica sorride a Italiano con 14 punti, gli stessi di Napoli e Juventus, dietro solo alle milanesi a 18.

NAPOLI FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Napoli Fiorentina vedono i campioni d’Italia schierarsi col 4-3-3. Tante certezze nella formazione di Garcia: Meret in porta, Di Lorenzo-Ostigard-Natan-Mario Rui in difesa. A centrocampo Anguissa insieme a Lobotka e Zielinski mentre in attacco Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Qualche incertezza in più per Italiano e la sua Fiorentina che scenderà in campo col 4-2-3-1. Terracciano tra i pali considerando Christensen non al top, Kayode e Parisi esterni dato che Biraghi è in forte dubbio. Milenkovic-Quarta coppia centrale. Meno dubbi dal centrocampo in su con Arthur e Duncan a centrocampo, trequartisti Nico Gonzalez, Bonavenutra e Brekalo mentre in attacco Nzola favorito su Beltran.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

NAPOLI FIORENTINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Napoli Fiorentina danno per favorita la squadra di casa a 1.60. Secondo bet365 il pareggio è dato a 4.20 mentre il 2 della Viola lo troviamo a 5.50.

Pochi dubbi anche riguardo al discorso dei Gol: l’Over 2.5 è molto basso rispetto alla media visto che lo troviamo a 1.61 contro i 2.25 dell’Under. Anche il Gol viene visto di buon’occhio dato che viene quotato 1.70 rispetto ai 2.05 del No Gol.











