Video/ Fiorentina Ferencvaros (2-2) gol e highlights: rimonta Viola (Conference League, 5 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FIORENTINA FERENCVAROS: LA SINTESI

Una bella Fiorentina trova una rimonta tanto insperata quanto meritata al cospetto del Ferencvaros. Al “Franchi” la formazione di Italiano domina per lunghi tratti ma viene colpita nei momenti migliori e si ritrova a rincorrere due reti fino al 2-2 conclusivo. Parte con il piede sull’acceleratore la squadra toscana con una bella giocata di Bonaventura ma la sua conclusione viene murata. Poi è Beltran a spaventare gli ungheresi con una violenta conclusione dal limite dell’area di rigore che finisce fuori. Sul fronte opposto straordinario l’intervento di Kayode che mura il tentativo di Marquinhos e gli impedisce di andare in rete. Al 25′ il vantaggio del Ferencvaros: assist di Romdhane per Varga che, tutto solo davanti a Terracciano, non può sbagliare. La reazione viola è affidata a Mandragora che in ottima posizione, servito da Bonaventura, perde il tempo per la conclusione e viene fermato da Cissè.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: pari per la Fiorentina! (5 ottobre 2023)

La seconda frazione si apre con Parisi al posto di Biraghi. Dopo appena un minuto l’arbitro Schlager assegna un calcio di rigore agli ungheresi ma, dopo il consulto VAR, cambia idea per una precedente posizione di fuorigioco di Varga. Ma pochi minuti più tardi la Fiorentina non si salva dal raddoppio: sugli sviluppi di un corner Cissè è più lesto per lo 0-2. I Viola sbandano e al 53′ Romdhani in contropiede colpisce il palo. Italiano opera un triplo cambio: escono dal campo Mandragora, Sottil e Maxime Lopez rimpiazzati da Barak, Kouamè e Arthur. Fiorentina orgogliosa e mai doma: al 21′ il neo entrato Barak raccoglie un cross perfetto di Parisi e di testa riapre la partita. Azione fotocopia qualche minuto più tardi ma la zuccata di Nico Gonzalez finisce fuori di un soffio. Al 35′ i toscani impattano ma il VAR annulla la rete di Nico Gonzalez per fuorigioco. La squadra di Italiano attacca a testa bassa in cerca del pareggio che arriva nel terzo dei sette minuti di recupero: sponda di Nico Gonzalez a servire Ikonè che, a due passi dalla porta, non può fallire.

Diretta/ Fiorentina Ferencvaros (risultato finale 2-2): reazione Viola (5 ottobre 2023)

VIDEO GOL FIORENTINA FERENCVAROS: IL TABELLINO

FIORENTINA:Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi (13′ st Parisi); Maxime Lopez (13′ st Arthur), Mandragora (13′ st Barak); Nico Gonzalez, Bonaventura (33′ st Ikoné), Sottil (13′ st Kouamé); Beltran. A disposizione: Comuzzo, Martinelli, Milenkovic, Amatucci, Brekalo, Infantino. Allenatore: Italiano

FERENCVAROS: Dibusz; Makreckis, Cissè, Mmaee, Ramirez; Siger, Abu Fani (23′ st Besic); Zachariassen (43′ st Abena), Ben Romdhane (23′ st Owusu), Marquinhos (37′ st Civic); B. Varga (37′ st Pesic). A disposizione: Varga, Katona, Radnoti, Botka, Lisztes, Paszka, . Allenatore: Stankovic

Diretta/ Cukaricki Genk (risultato finale 0-2) streaming video tv: la chiude Paintsil (5 ottobre 2023)

Reti: 25′ Varga (FER), 50′ Cissé (FER), 66′ Barák (FIO), 93′ Ikoné (FIO)

GUARDA QUI SOTTO VIDEO FIORENTINA FERENCVAROS













© RIPRODUZIONE RISERVATA