Diretta/ Napoli Frosinone streaming video e tv. Calzona, ultimo treno Champions (Serie A, 14 aprile 2024)

Napoli Frosinone, in diretta domenica 14 aprile 2024 alle ore 12.30, sarà una sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Il Napoli sta vivendo una stagione difficile, nonostante il titolo di campione in carica. Dopo l’avvicendamento in panchina tra Garcia e Mazzarri, seguito da un rendimento deludente, è stata effettuata una nuova sostituzione con l’arrivo di Calzona. Attualmente, gli azzurri si trovano al settimo posto con 48 punti, distanti sette punti dalla zona Champions. Tuttavia, nell’ultimo turno hanno ottenuto una vittoria importante per 4-2 in trasferta contro il Monza.

Formazioni Napoli Frosinone/ Quote: moduli speculari a confronto (Serie A, 14 aprile 2024)

Il Frosinone, dopo la promozione dalla Serie B la stagione precedente, ha puntato alla salvezza. Nonostante un buon avvio, la squadra di Di Francesco ha subito un crollo nelle ultime settimane, ottenendo solo una vittoria nelle ultime sedici partite. Attualmente si trova al terzultimo posto in classifica con 26 punti, a soli uno dalla zona di salvezza. Nel recente turno, il Frosinone ha ottenuto un pareggio per 0-0 in casa contro il Bologna.

Diretta/ Frosinone Genoa Primavera (risultato finale 3-1): che colpo per i ciociari! (13 aprile 2024)

NAPOLI FROSINONE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Nel caso della partita Napoli Frosinone avremo l’imbarazzo della scelta visto che sarà possibile vedere la diretta su due piattaforme, sia su Sky che su Dazn. Stesso discorso vale per la diretta streaming di Napoli Frosinone: se siete a pranzo da parenti o amici potrete vedere comunque la partita grazie a un cellulare o a un tablet collegati con l’app di DAZN o con Sky Go. Naturalmente bisognerà avere i rispettivi abbonamenti. Dopodiché avrete l’imbarazzo della scelta dato che queste app sono scaricabili su tutti i dispositivi mobili.

DIRETTA/ Frosinone Bologna (risultato finale 0-0): meglio i ciociari, ma i gol non arrivano! (7 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FROSINONE

Per capire che partita sarà andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Napoli Frosinone. Per il Napoli, Francesco Calzona scenderà in campo con un “Sarriano” 4-3-3. A difendere i pali Meret, linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; centrocampo di quantità e qualità con Anguissa, Lobotka, Zielinski; in avanti il tridente dello Scudetto con Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Il Frosinone di Eusebio Di Francesco giocherà a specchio con un 4-3-3 classico: in campo l’11 titolare con l’attacco affidato a Soulé, Cheddira, Reinier.

NAPOLI FROSINONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se Siete degli scommettitori di Serie A vi introdicuamo alle quote della diretta Napoli Frosinone,stabilite da Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.33, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.50, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA