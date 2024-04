Diretta/ Frosinone Bologna streaming video tv: punti pesantissimi per DiFra e Motta (Serie A, 7 aprile 2024)

Frosinone Bologna, in diretta domenica 7 aprile 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Il Frosinone ha iniziato la stagione con l’obiettivo di garantirsi la permanenza in Serie A dopo la promozione ottenuta nella stagione precedente, dominando il campionato di Serie B. Sebbene la squadra guidata da Di Francesco abbia avuto un buon avvio, ha subito un crollo nelle ultime settimane, registrando una sola vittoria nelle ultime quindici partite. Attualmente si trova al quartultimo posto in classifica con 25 punti, a pari merito con la zona retrocessione. Nell’ultimo turno di campionato, il Frosinone ha ottenuto un pareggio per 1-1 in trasferta contro il Genoa.

Il Bologna ha ambizioni importanti considerando il suo rendimento positivo, come dimostra la posizione in classifica. I rossoblu, allenati da Thiago Motta, che è già ambito da diversi club italiani e non solo, sono in lotta per un posto in Champions League e attualmente occupano la quarta posizione in classifica con 57 punti, con un vantaggio di cinque punti sul quinto posto e un sogno di raggiungere una storica qualificazione alla Champions League, trovandosi a soli due punti dalla terza posizione occupata dalla Juventus. Nell’ultimo turno di campionato, il Bologna ha ottenuto una vittoria per 3-0 in casa contro la Salernitana.

FROSINONE BOLOGNA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Frosinone Bologna sarà disponibile sia su Sky che su Dazn. La gara di San Siro fa parte del blocco di tre partite condivise dunque si potrà vedere anche solo con uno dei due abbonamenti. La diretta streaming di Frosinone Bologna sarà dunque visibile sia sull’app di Dazn che su quella di Sky ovvero Sky Go. Naturalmente bisognerà avere i rispettivi abbonamenti. Dopodiché avrete l’imbarazzo della scelta dato che queste app sono scaricabili su tutti i dispositivi mobili.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE BOLOGNA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Bologna, match che andrà in scena allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Per il Frosinone, Eusebio Di Francesco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Seck. Risponderà il Bologna allenato da Thiago Motta con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

FROSINONE BOLOGNA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Bologna ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.95.











