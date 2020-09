Diretta Napoli Genoa/ Streaming video tv: Perin fuori per Covid! (Serie A)

DIRETTA NAPOLI GENOA: LA PARTITA DI OSIMHEN!

Napoli Genoa si gioca in diretta dallo stadio San Paolo: alle ore 15:00 di domenica 27 settembre lo stadio San Paolo ospita la partita valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Strano a dirsi, in questo momento è uno scontro al vertice: certo c’è stato un solo turno prima di questo, ma intanto entrambe le squadre hanno vinto all’esordio. Era atteso il successo del Napoli che, identico a quello della passata stagione nel suo undici iniziale, ha fatto il colpo a Parma ripartendo dai suoi veterani Mertens e Insigne, assestando già un primo colpo alla sua stagione. Ha invece sorpreso il Genoa: aveva un impegno non osticissimo ospitando il Crotone neopromosso, ma intanto ha dato prova di una grande potenza offensiva segnando quattro gol e portando a casa un possibile incrocio per la salvezza. Aspettiamo allora che prenda il via la diretta di Napoli Genoa: intanto possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte che potranno operare i due allenatori, leggendo insieme nel dettaglio le probabili formazioni.

DIRETTA NAPOLI GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Genoa è un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare: il canale cui fare riferimento è Sky Sport Serie A, che trovate al numero 202 del vostro decoder; tutti i clienti potranno ovviamente affidarsi all’applicazione Sky Go, che permette di seguire questa partita di campionato anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, semplicemente utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA

Tutta la rosa a disposizione per Gennaro Gattuso, che in Napoli Genoa potrebbe dare spazio al 4-3-3: significherebbe lasciare nuovamente in panchina Osimhen, per dare nuovamente una maglia a Mertens come centravanti tattico. Ai lati del belga la conferma di Lorenzo Insigne e il potenziale inserimento di Politano, che stavolta appare favorito su Lozano. A centrocampo Fabian Ruiz e Zielinski dovrebbero accompagnare la regia di Demme, in difesa si rivede Mario Rui che è pronto a riprendersi la maglia da terzino sinistro con Di Lorenzo sull’altro versante, poi spazio a Manolas e Koulibaly davanti a Ospina.

Maran potrebbe puntare su un 3-5-2 vista l’assenza di Criscito: avanzano la loro posizione Ghiglione e Zappacosta, dentro un centrale in più con Goldaniga stretto tra Biraschi e Andrea Masiello, a centrocampo da valutare Sturaro che eventualmente sarebbe sostituito da Badelj, pronto a fare il regista tra due mezzali che dovrebbero essere Lerager e Zajc. Lo sloveno arretra di qualche passo, lasciando il compito di occupare la zona offensiva a Destro e Pandev, che torna ancora da ex al San Paolo. Dalla panchina sia Schone che Pjaca, attenzione al croato che ha già segnato all’esordio e potrebbe essere l’uomo in più in questa stagione.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha indicato le sue quote per un pronostico su Napoli Genoa: la squadra favorita è naturalmente quella partenopea, la cui vittoria è regolata dal segno 1 e porta in dote una vincita corrispondente a 1,30 volte la puntata con questo bookmaker. Già il segno che identifica il pareggio ha un valore decisamente superiore, ovvero 5,25 volte quanto messo sul piatto; l’ipotesi del successo ligure, per il quale dovrete puntare sul segno 2, vi farebbe guadagnare 9,25 volte l’importo che avrete giocato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA