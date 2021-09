Diretta Napoli Juventus/ Streaming video DAZN: non è decisiva ma… (Serie A)

DIRETTA NAPOLI JUVENTUS: BIG MATCH AL MARADONA!

Napoli Juventus, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, si gioca alle ore 18:00 di sabato 11 settembre: straordinario appuntamento nella 3^ giornata di Serie A 2021-2022, un big match che può anche valere lo scudetto anche se naturalmente arriva troppo presto per dirlo. Le due squadre hanno iniziato in maniera opposta la loro stagione: se infatti il Napoli ha sfruttato il calendario battendo Venezia e Genoa, pur faticando in entrambi i casi e dovendo ancora sistemare qualcosa, la Juventus avendo gare abbordabili allo stesso modo ha ottenuto un solo punto, prima facendosi rimontare due gol dall’Udinese e poi addirittura perdendo in casa contro l’Empoli.

Si torna inevitabilmente a quel 2015 in cui Massimiliano Allegri era partito malissimo, e all’inizio del torneo aveva anche perso a Napoli; alla fine aveva vinto quello scudetto ma qui le cose potrebbero essere diverse, di sicuro Luciano Spalletti ha la grande occasione di mandare un diretto rivale a -8 e cercherà di non farsela sfuggire. Noi vedremo ora come andranno le cose nella diretta di Napoli Juventus ma intanto, aspettando che la partita si giochi, facciamo anche qualche rapida valutazione sui temi principali a cominciare dalla lettura delleprobabili formazioni, con dubbi e certezze da parte dei due allenatori.

DIRETTA NAPOLI JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Juventus è su DAZN: quest’anno infatti i diritti per trasmettere il campionato di Serie A, come abbiamo visto nelle precedenti giornate, sono della piattaforma sbarcata in Italia qualche anno fa, e dunque solo gli abbonati al servizio potranno assistere a questa partita della 3^ giornata. sarà in realtà una visione in diretta streaming video, o magari su una smart tv dotata di connessione a internet; ricordiamo che tre partite per turno sono anche sulla televisione satellitare, ma non è questo il caso.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

In Napoli Juventus entrambi gli allenatori devono affrontare situazioni complesse: certo sorride maggiormente Spalletti, perché Osimhen si è visto ridurre la squalifica e dunque giocherà titolare, alle sue spalle pronto Elmas in caso di forfait di Zielinski con Lorenzo Insigne a sinistra e il ballottaggio Lozano-Politano a destra. In mezzo ci sono Lobotka e Fabian Ruiz, poi difesa confermata con Manolas-Koulibaly e Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce; in porta dovrebbe aver recuperato Ospina, che prenderà il posto dell’infortunato Meret, risolvendo così una delicata situazione legata al ruolo.

La nuova tegola della Juventus si chiama Federico Chiesa: out anche lui, a questo punto Allegri manderà in campo Kulusevski come laterale destro con Bernardeschi sull’altro versante, oppure potrebbe avanzare Cuadrado (reduce però dalla trasferta per le qualificazioni Mondiali) con De Sciglio terzino destro. In porta andrà Szczesny, davanti a lui Bonucci e De Ligt favoriti; a sinistra prova Alex Sandro, in caso di condizione al ribasso spazio a Luca Pellegrini; Locatelli e Rabiot formeranno la coppia di centrocampo, il tandem offensivo sarà formato da Morata e Kean con Dybala dalla panchina, e Kulusevski alternativa anche per questa zona.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Napoli Juventus possiamo consultare le quote ufficiali che sono state fornite dall’agenzia Snai: andando a leggere il quadro delle quote, scopriamo che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,40 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno X che regola il pareggio porta in dote un guadagno corrispondente a 3,55 volte la vostra giocata. Il segno 2, sul quale bisognerà puntare per il successo degli ospiti, garantisce con questo bookmaker una vincita che equivale a 2,80 volte l’importo investito.



