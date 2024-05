DIRETTA/ Napoli Lecce video streaming tv: superiorità partenopea non così netta (Serie A, 26 maggio 2024)

DIRETTA NAPOLI LECCE: TESTA A TESTA

Prevedibile superiorità partenopea ma non così netta, si potrebbe riassumere così la storia della diretta di Napoli Lecce in Serie A. Infatti, i precedenti nel massimo campionato sono 25 tra partenopei e salentini, con il Napoli comprensibilmente in vantaggio grazie a dodici vittorie, ma anche otto pareggi e cinque sconfitte. Riducendo il conto invece solamente ai dieci precedenti più recenti, ecco che da maggio 2009 in poi possiamo contare sei vittorie per il Napoli, due pareggi e altrettanti successi per il Lecce.

I giallorossi salentini furono tra le poche squadre a bloccare il Napoli di Luciano Spalletti grazie a un pareggio per 1-1 allo stadio Maradona, tuttavia nel nuovo campionato dobbiamo ricordare che allo stadio di Via del Mare la partita d’andata terminò con un perentorio 0-4 degli ospiti campani sabato 30 settembre 2023, quando in verità il Napoli puntava ancora a difendere lo scudetto cucito sul petto solo pochi mesi prima e nessuno avrebbe potuto immaginare il successivo crollo. Basterebbe dire che in panchina c’era ancora Rudi Garcia: sembra passata un’era geologica… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE NAPOLI LECCE IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Assistere alla diretta tv Napoli Lecce sarà possibile solamente attraverso Dazn. Questo poiché la partita tra azzurri e giallorossi fa parte delle sette gare visibili solamente su Dazn.

Nel caso, per qualsiasi motivo, non possiate assistere alla partita su televisore c’è l’opzione app di Dazn. Quest’ultima sarà scaricabile su qualsiasi dispositivi mobile come telefono, tablet o console di gioco.

NAPOLI LECCE, I ROSSOBLU VOLANO AL MARADONA

Il Maradona è pronta ad ospitare per l’ultima volta la maglia azzurra scudettata: la diretta Napoli Lecce, in programma domenica 26 maggio alle ore 18:00, vedrà i partenopei giocare con il Tricolore sul petto per la 38esima volta in stagione prima di consegnarlo all’Inter. Inoltre, questa sarà un gara fondamentale per il Napoli per quanto riguarda l’accesso in Europa: gli uomini di Calzona devono vincere e sperare che l’Atalanta non perda contro il Torino e la Fiorentina vinca la Conference League.

Per il Lecce sarà una partita importante dal punto di vista dell’avversario, ma pur sempre senza ripercussioni in termini di classifica. L’arrivo di Luca Gotti ha portato benefici alla formazione pugliese che con prove convincenti è riuscita a salvarsi per il secondo anno consecutivo. Il tecnico ha dichiarato che ha rinviato il colloquio per il rinnovo proprio per concentrarsi su queste sfida.

NAPOLI LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Napoli Lecce, che chiuderà la stagione di entrambe le squadre. I partenopei scenderanno in campo col 4-3-3. Tra i pali Meret, difesa composta da Di Lorenzo, Juan Jesus, Ostigard e Olivera. Le due mezzali saranno Anguissa e Cajuste con Lobotka al centro. Tridente con Politano, Raspadori e Kvaratskhelia.

Il Lecce risponderà col 4-4-2. In porta Falcone, quartetto arretrato formato da Gendrey, Baschirotto, Pongracice Gallo. Nella zona nevralgica del campo ci saranno, da destra a sinistra, Oudin, Blin, Ramadani e Dorgu. Gotti opta per le due punte che hanno contraddistinto questo finale di stagione ovvero Krstovic e Piccoli.

NAPOLI LECCE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE Infine, diamo un’occhiata alle quote per le scommesse della diretta Napoli Lecce. I partenopei partono favoriti a 1.42, segno X del pareggio a 5.00 mentre il 2 fisso in favore dei giallorossi è 6.50. In questa sfida l’Over 2.5 appare più probabile dell’Under essendo rispettivamente a 1.57 e 2.38. Il Gol è 1.75 rispetto ai 2.05 del No Gol ovvero massimo una squadra a segno.

