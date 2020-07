Diretta Napoli Milan/ Streaming video tv: il big match vale il 5° posto (Serie A)

Napoli Milan è in diretta dallo stadio San Paolo, alle ore 21:45 di domenica 12 luglio: nella 32^ giornata della Serie A 2019-2020 abbiamo un big match che riporta indietro nel tempo a sfide epiche, e che oggi vale comunque tanto perché le due squadre stanno lottando per il quinto posto. I presupposti sono comunque diversi, perché i partenopei sono già qualificati alla prossima Europa League avendo vinto la Coppa Italia; è dunque il Milan a dover blindare la sua posizione, provando a scavalcare quella Roma che ha battuto poco tempo fa. I rossoneri stanno benissimo: lo hanno dimostrato lo scorso martedì rimontando la Juventus nel giro di un quarto d’ora abbondante, e andando a prendersi un’altra vittoria per continuare la marcia. Il Napoli in questo momento è però un avversario in totale fiducia, che ha steccato solo a Bergamo: il grande ex Gennaro Gattuso si è tolto un’altra soddisfazione vincendo la complicata trasferta di Genova, e ora punta a fare il meglio possibile. Non resta che aspettare la diretta di Napoli Milan per valutare come andranno le cose; nel frattempo possiamo sicuramente analizzare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Milan verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare, e dunque sarà un appuntamento in esclusiva per tutti gli abbonati: bisognerà andare su Sky Sport Uno o Sky Sport Serie A, che trovate ai numeri 201 e 202 del vostro decoder, o in alternativa utilizzare l’applicazione Sky Go che permette la visione della partita di campionato in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e per mezzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN

Tornano i titolari di Gattuso per Napoli Milan: Koulibaly in difesa a fare coppia con Manolas o Nikola Maksimovic, Di Lorenzo a destra con la conferma di Mario Rui sull’altro versante e Meret in porta, mentre a centrocampo rivedremo Demme (anche lui era squalificato per mercoledì) e Zielinski che si è preso un giro di riposo, sul centrodestra è verosimile che ci sia ancora Fabian Ruiz anche se Allan scalpita. Davanti potrebbe finalmente arrivare l’occasione per un Lozano che sembra aver dato una svolta al suo campionato, ma ovviamente resta in gioco Callejon; Mertens-Milik il ballottaggio, Lorenzo Insigne certo del posto sulla sinistra.

Nel Milan la buona notizia è che Duarte potrebbe tornare in panchina; in campo invece non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla vittoria contro la Juventus. Kjaer e Alessio Romagnoli a protezione di Gigio Donnarumma, Andrea Conti e Theo Hernandez sulle corsie laterali, la solita cerniera mediana nella quale Kessie protegge la regia di Bennacer. Davanti invece va verso un’altra panchina Bonaventura, perché Stefano Pioli sembra intenzionato a confermare il giovane Saelemaekers a destra; dall’altra parte è del tutto probabile che ci sia ancora Rebic, lasciando spazio a Ibrahimovic come prima punta e a Calhanoglu alle spalle dello svedese.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Napoli Milan è stato tracciato anche dall’agenzia Snai, che ci parla dei partenopei come della squadra favorita: valore di 2,10 volte la puntata per il segno 1 che identifica la loro vittoria, di contro l’eventualità del successo rossonero – segno 2 – vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,55 volte la vostra giocata. Per il pareggio dovrete giocare il segno X: in questo caso la vostra vincita sarebbe corrispondente a 3,40 volte quello che avrete deciso di mettere sul tavolo.

