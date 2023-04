Diretta Napoli Milan/ Streaming video tv: il grande posticipo (Serie A)

DIRETTA NAPOLI MILAN: SPALLETTI SENZA OSIMEH!

Napoli Milan, in diretta naturalmente dallo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo del capoluogo campano, si giocherà alle ore 20.45 di questa sera, domenica 2 aprile 2023, come posticipo che sarà naturalmente il piatto forte della ventottesima giornata del campionato di Serie A. La diretta di Napoli Milan aprirà un mese di aprile che sarà caratterizzato dalle sfide tra i partenopei e i rossoneri, dal momento che Luciano Spalletti e Stefano Pioli si affronteranno anche nel doppio derby italiano nei quarti di finale di Champions League, per un totale di tre sfide in sedici giorni, che rilanceranno ai massimi livelli la rivalità che fece storia ai tempi di Maradona e del Milan di Sacchi.

Edoardo Tavassi attacca Nikita Pelizon/ "Certi comportamenti non mi tornano"

Pensando per il momento alla partita di campionato, dobbiamo naturalmente evidenziare situazioni molto diverse: il Napoli con la vittoria a Torino ha fatto un ulteriore passo avanti verso uno scudetto per il quale ormai manca solamente il sigillo della matematica e vincere contro il Milan sarebbe una ulteriore gioia in questa stagione leggendaria. Sono i rossoneri però ad avere più bisogno di punti: arrivano infatti da un punto nelle ultime tre partite, prima della sosta sono crollati a Udine e un colpo a Napoli sarebbe fondamentale per rilanciarsi nella complicata corsa verso il quarto posto. Di certo la sfida sarà affascinante, non vediamo l’ora di seguire la diretta di Napoli Milan…

MARCO BACINI, COMPAGNO DI FEDERICA PANICUCCI/ "Vedo il mio futuro solo con lui"

NAPOLI MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Milan sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN

Andiamo adesso ad esaminare quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Napoli Milan. Naturalmente ci sarà il modulo 4-3-3 per Luciano Spalletti, con il portiere Meret protetto dalla retroguardia a quattro formata da Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Kim centrali, infine uno tra Olviera e Mario Rui a sinistra; centrocampo ecco sicuramente Zambo Anguissa e il regista Lobotka, con Zielinski favorito su Elmas per l’ultima maglia disponibile; infine in attacco il ballottaggio è naturalmente Lozano-Politano a destra, per affiancare Kvaratshkelia sull’altra fascia e Simeone, che sarà il centravanti titolare in assenza di Osimhen.

Claudio Amendola: "Francesca Neri? Il mio grande rimpianto"/ "Le vorrò sempre bene"

Per Stefano Pioli invece dovrebbe essere il 3-4-1-2 il modulo di riferimento per il suo Milan di questa sera, con Maignan in porta protetto dalla difesa a tre composta da Thiaw, Kjaer e Tomori; ecco poi uno tra Saelemaekers e Calabria come esterno destro con scelta più o meno offensiva, Theo Hernandez a sinistra e la coppia formata da Tonali e Bennacer nel cuore della mediana. Infine, il reparto offensivo dei rossoneri dovrebbe prevedere Brahim Diaz come trequartista alle spalle dei due attaccanti, cioè Giroud e Rafael Leao.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico sulla diretta di Napoli Milan secondo le quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa azzurri partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,75, mentre poi si sale a quota 3,65 già in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse il Milan a vincere oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA