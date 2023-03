Diretta/ Udinese Milan, video streaming tv: trasferta ostica (Serie A)

DIRETTA UDINESE MILAN: MILAN FAVORITO!

Udinese Milan, in diretta sabato 18 marzo 2023 alle ore 20.45 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A. Ci si gioca tanto questa sera, seppur per obiettivi diversi: i friulani per il settimo posto – distante tre punti – i rossoneri per la zona Champions League.

L’Udinese è decima in classifica con 35 punti, frutto di otto vittorie, undici pareggi e sette sconfitte. I bianconeri arrivano a questo appuntamento dalla vittoria per 0-1 sull’Empoli. Il Milan, invece, è quarto a quota 48 punti, raccolti grazie a quattordici vittorie, sei pareggi e sei sconfitte. Il Diavolo è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina e dal pari interno per 1-1 contro la Salernitana.

UDINESE MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Udinese Milan, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata ai membri della squadra giornalistica di DAZN. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva. Il match, inoltre, sarà uno dei tre di questa giornata di campionato visibile su Sky sui canali 202 e 251, e per gli abbonati al servizio Sky Q anche al canale 214.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN

Assenze pesanti per entrambi le squadre, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Udinese Milan. Partiamo dai friulani, Sottil dovrà fare a meno di Ebosse e Deulofeu, entrambi ai box fino a fine stagione. Il modulo è il 3-5-2: Silvestri, Becao, Bijol, Nehuen Perez, Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie, Success, Beto. Pioli invece dovrà fare a meno di Messias e dello squalificato Giroud, rossoneri schierati con il 3-4-2-1: Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Saelemaekers, Krunic, Tonali, Hernandez, Diaz, Leao, Origi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Udinese Milan è tempo di andare a scoprire le quote per le scommesse del match. Prendiamo spunto dai dati di Eurobet: la vittoria dell’Udinese è a 3,40, il pareggio è quotato 3,35, mentre il successo del Milan è a 2,15. L’Over 2,5 è quotato 1,92, mentre l’Under 2,5 paga 1,80. Discorso diverso per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,72 e 2,00.











