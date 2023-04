DIRETTA/ Napoli Milan streaming video tv: la sfida numero 173 ha un sapore speciale

DIRETTA NAPOLI MILAN: I TESTA A TESTA

I testa a testa che ci accompagnano verso l’attesissima diretta di Napoli Milan sono stati ben 172, contando tutte le competizioni ma ovviamente con la maggior parte andati in scena nel campionato di Serie A. L’unico precedente europeo è quello dell’andata dei quarti di questa Champions League, partita conclusa con il risultato di 1-0 in favore dei rossoneri in virtù della rete segnata da Ismael Bennacer su assist diRafael Leao, ancora nel primo tempo e che poi è rimasta l’unica nella serata di San Siro.

Nelle 150 gare di Serie A sono state 45 le vittorie del Napoli, 48 i pareggi e 57 i successi del Milan con 170 gol segnati dai partenopei e 211 da parte del Diavolo. Anche in Coppa Italia tutto pende dalla parte del Milan con 9 vittorie della squadra lombarda, 4 pareggi e altrettanti successi campani. Ci sono ancora 4 partite di Divisione Nazionale divisi equamente. Questa stagione all’andata di campionato è finita 2-1 per il Napoli mentre al ritorno c’è stato un perentorio 4-0 inflitto dai rossoneri. (aggiornamento di Christian Attanasio)

NAPOLI MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Milan sarà visibile in chiaro per tutti su Canale 5, possibilità che si aggiunge alla trasmissione sui canali satellitari Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Molto ampia sarà pure l’offerta per quanto riguarda la diretta streaming video di Napoli Milan, tramite Mediaset Play per tutti oltre che attraverso i servizi su abbonamento di Sky Go, Infinity e Now TV, che sono punti di riferimento per la Champions League.

NAPOLI MILAN: PARTITA AD ALTA TENSIONE!

Napoli Milan, in diretta martedì 18 aprile 2023 alle ore 21.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il derby italiano è il confronto più aperto di questi quarti di coppa, tra la voglia dei partenopei di rimontare e il desiderio del Diavolo di confermare il suo spirito nella Coppa dalle grandi orecchie.

La gara d’andata dello Stadio San Siro di Milano è terminata 1-0, grazie alla rete di Bennacer nel primo tempo. Nel finale espulso Zambo Anguissa, ma Spalletti può sorridere: come anticipato, il tecnico del Napoli potrà contare sul ritorno di Victor Osimhen.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Napoli e Milan, andiamo ad analizzare le probabili formazioni della sfida del Maradona. Partiamo dai partenopei, Spalletti sceglie il 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Passiamo adesso al Diavolo, Pioli conferma in blocco il 4-2-3-1 dell’andata: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Krunic, Tonali, Brahim Diaz, Bennacer, Leao, Giroud.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Napoli favorito sul Milan secondo gli esperti di scommesse. Andiamo a scoprire le quote dei bookmakers di Eurobet: la vittoria del Napoli è a 1,75, il pareggio è a 3,65, mentre il successo del Milan paga 4,90 volte la posta. Passiamo adesso ai numeri sulle reti del match: Under 2,5 a 1,70 e Over 2,5 a 2,05. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,92 e 1,80.











