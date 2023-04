Video/ Milan Napoli (1-0) gol e highlights: Bennacer decid in contropiede (Champions)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MILAN NAPOLI: BENNACER MATCH-WINNER

Andiamo a vedere le immagini video di gol e highlights di Milan Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League terminata 1-0 in favore dei rossoneri. Fanno dunque valere il fattore campo gli uomini di Stefano Pioli che si assicurano così il primo dei due scontri europei. Una partita iniziata però in salita per il Milan che dopo mezz’ora aveva già subito otto tiri da parte del Napoli tra cui l’occasionissima di Kvaratskhelia, il tiro da fuori di Anguissa e quello di Zielinski tra i più pericolosi. Il primo sussulto rossonero arriva con il tu per tu fallito da Leao al venticinquesimo dopo un incredibile progressione palla al piede. Al 40′ invece arriva la rete che sblocca la partita: Diaz fa fuori con una magia sia Lobotka che Mario Rui, serve Leao che è lucido nel passarla a Bennacer che non si fa pregare due volte e con un tiro secco trafigge Meret. Prima del duplice fischio Kjaer stacca in cielo e colpisce la parte interna della traversa.

Nel secondo tempo la partita diventa molto nervoso con l’apice che viene toccato tra il settantesimo e l’ottantesimo: prima il giallo di Anguissa, poi quello di Di Lorenzo, successivamente il secondo cartellino ad Anguissa che abbandona il campo al 75′ e infine l’ammonizione a Kim che era diffidato e salterà la trasferta del Maradona. L’uomo in meno per il Napoli e la situazione caotica diventa un’ottima opportunità per colpire da parte del Milan che però non riesce a raddoppiare, anzi, rischia il pari se non fosse per un miracoloso intervento di Maignan su Di Lorenzo a cinque dal termine.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MILAN NAPOLI: MAIGNAN DECISIVO, FOLLIA ANGUISSA!

Milan Napoli è stato un ottimo spot per il calcio italiano dal punto di vista agonistico e dello spettacolo, e i video di highlights e gol faranno il giro del mondo. A proposito di magie, Brahim Diaz è di nuovo protagonista di una gara strepitosa arricchita da una super giocata che da il via al contropiede dell’1-0. Autore del gol Bennacer che oltre ai suoi soliti compiti in mediana, svolti egregiamente, si toglie lo sfizio di decidere quest’andata dei quarti di Champions League. Strepitoso Maignan, monumentale su Anguissa prima, Zielinski poi e soprattutto Di Lorenzo a cinque giri di lancette dal termine. Menzione d’obbligo per Kjaer, capace di disinnescare come in campionato Kvaratskhelia.

Ci si aspettava tantissimo proprio dal georgiano che però non ha brillato nonostante un’occasione incredibile capitata sui suoi piedi dopo nemmeno un minuto. Ingenuità clamorose per Anguissa con due gialli nel giro di cinque minuti e anche di Kim, ammonito da diffidato e dunque assente sicuro in quella che sarà la sfida di ritorno. Molto bene invece Di Lorenzo sia ad interpretare la gara nel suo solito ruolo sia nell’andare vicino ad una rete che solo un fuoriclasse come Maignan poteva negare.

MILAN NAPOLI, IL TABELLINO

MILAN-NAPOLI 1-0

RETE: 40′ Bennacer

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz (35′ st Rebic), Bennacer (22′ st Saelemaekers), Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Ballo-Toure, Kalulu, Florenzi, Origi, Thiaw, Messias, Pobega, Gabbia, De Ketelaere. All.: Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (36′ st Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (35′ st Ndombele); Lozano (24′ st Raspadori), Elmas, Kvaratskhelia (36′ st Politano). A disp.: Idasiak, Gollini, Juan Jesus, Ostigard, Gaetano, Bereszinski. All.: Spalletti

ARBITRO: Kovacs (Romania)

AMMONITI: Zielinski (N), Bennacer (M), Di Lorenzo (N), Anguissa (N), Saelemaekers (M), Rrahmani (N), Calabria (M)

ESPULSI: Anguissa (N)

