Diretta Napoli Primavera Genk/ Streaming video tv: senza motivazioni in Youth League

Napoli Primavera Genk sarà diretta dall’arbitro ceco Zbynek Proske: alle ore 13:00 di martedì 10 dicembre va in scena una partita che, nel gruppo E della Youth League 2019-2020, non ha ormai interesse per entrambe le squadre. Il devastante 0-7 incassato sul campo del Liverpool ha sancito un’eliminazione netta per i partenopei, visto che la squadra ha ottenuto un solo punto in classifica (proprio contro i Reds all’andata); anche il Genk però è fuori, avendo perso in casa contro il Salisburgo e trovandosi a -3 dalla coppia di testa, ma con entrambe le sfide dirette a sfavore. Sarà allora un pomeriggio nel quale Roberto Baronio potrà eventualmente dare campo a tante seconde linee, considerando inoltre che la situazione in campionato non è rosea; se non altro il 3-0 esterno contro il Genoa ha allontanato la squadra dall’ultima posizione in classifica lasciandola però in zona playout. Non resta dunque che valutare come andranno le cose nella diretta di Napoli Primavera Genk, della quale possiamo intanto provare a ipotizzare le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Primavera Genk non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, e dunque non avrete a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per seguire questo evento; per avere informazioni su questa sfida potrete allora consultare gli account ufficiali che la società partenopea mette a disposizione sui social network (in particolare Facebook e Twitter) oppure visitare il sito della federazione europea che trovate all’indirizzo www.uefa.com.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PRIMAVERA GENK

Per Napoli Primavera Genk Baronio dovrebbe confermare il 3-5-2, ma appunto con una formazione diversa rispetto a quella di sabato: in porta possibile conferma per Idasiak, davanti a lui si candida D’Onofrio che può prendere il posto di uno tra Zanoli e Senese con Manzi regolarmente in campo. Sulle corsie laterali attenzione a Cioffi e Mancino, che possono occupare entrambe le caselle dando riposo a Vrikkis e Zedadka; in mezzo al campo la regia di Alessio Esposito con Zanon e uno tra Labriola e Marrazzo ai suoi lati, mentre davanti Vianni può sostituire Palmieri e agire al fianco di Sgarbi. Il Genk gioca con un 4-5-1 nel quale Kevin Van Dessel manda Adewoye e Lambrix a protezione del portiere Vandevoordt, con Vandermeulen e Rommens che agiscono in qualità di terzini; a centrocampo Sierra e Didden sono i due mediani, di fatto la posizione di Oyen si alza costantemente in fase di possesso e dunque lo schema dei belgi può diventare un 4-2-3-1 con Limbombe e Takidine a correre sulle fasce, lasciando invece Németh a fare la prima punta.



