Diretta Genoa Napoli Primavera/ Streaming video tv: campani per uscire dalla crisi!

Genoa Napoli Primavera, diretta dall’arbitro Mario Davide Arace, oggi sabato 7 dicembre 2019 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1. Momento delicato per entrambe le squadre, pur impegnate in una situazione di classifica diametralmente opposta. Il Genoa primavera è stato una delle rivelazioni in avvio di campionato, proponendosi anche a un passo dalla vetta ma nelle ultime due partite disputate, con un ko a Bologna e un pareggio interno nel recupero contro la Juventus, ha visto i giovani Grifoni frenare e allontanarsi a 5 punti dal Cagliari secondo e a 8 punti dall’Atalanta capolista. Peggio sta andando però al Napoli primavera, mestamente ultimo in classifica a quota 6 punti dopo l’ultimo ko interno subito di misura contro il Cagliari. E’ stata la terza sconfitta consecutiva per i partenopei che in campionato hanno vinto finora una sola partita, quella del 14 settembre scorso in casa contro il Torino. Per evitare ansie da retrocessione gli azzurrini dovranno cambiare marcia, considerando quanto la classifica del campionato Primavera 1 sia ancora corta nei bassifondi.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Napoli primavera, match previsto sabato 7 dicembre 2019 alle ore 14.30, valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1, sarà trasmessa in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia, visibile da tutti gli appassionati. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming video via internet per tutti sul sito sportitalia.it, collegandosi tramite pc oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet o uno smartphone, con Sportitalia che detiene i diritti per la trasmissione per l’intera massima serie del campionato Primavera 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Genoa Napoli, sabato 7 dicembre 2019, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1. Il Genoa allenato da Chiappino sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Vodisek; Piccardo, Serpe, Raggio, Lisboa; Eboua, Rovella, Masini; Zennaro; Klimavicius, Moro. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso: Drago, Gasco, Piccardo, Dumbravanu, Da Cunha, Conti, Ruggeri, Besaggio, Verona, Buonavoglia, Agostino, Diakhate. Risponderà il Napoli guidato in panchina da Baronio con un 3-5-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Idasiak; Zanoli, Senese, D’Onofrio; Vrikkis, Mamas, Labriola, Marrazzo, Zedadka; Palmieri, Vianni. Questi i calciatori disponibili in panchina: Daniele, Potenza, Manzi, Esposito, Ceparano, D’Amato, Vrakas, Mancino, Sgarbi, Cavallo, Cioffi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA