DIRETTA NAPOLI REAL MADRID/ Video streaming tv: gli incroci sono quattro (Champions League, 3 ottobre 2023)

DIRETTA NAPOLI REAL MADRID: I TESTA A TESTA

Abbiamo soltanto quattro precedenti per la diretta di Napoli Real Madrid, ma possiamo comunque dire che si tratti di un numero interessante se pensiamo che i partenopei, almeno prima dell’era De Laurentiis, non erano troppo presenti in Europa. Due delle sfide al Real Madrid però risalgono al 1987, primo turno di Coppa dei Campioni: naturalmente il Napoli portato alla gloria da Diego Armando Maradona, ma si giocava ancora in eliminazione diretta con sorteggio integrale ed era andata malissimo a Ottavio Bianchi, costretto subito a sfidare la squadra di Leo Beenhakker che poteva contare su Michel, Emilio Butragueño e Hugo Sanchez.

El Buitre al San Paolo aveva segnato il gol del pareggio, alla fine del primo tempo: il Napoli, sconfitto 2-0 al Santiago Bernabeu, aveva sognato la rimonta con la rete di Giovanni Francini dopo 8 minuti, ma purtroppo quel Real Madrid era comunque superiore alla formazione allenata da Ottavio Bianchi. Le altre due sfide sono quelle degli ottavi nel 2017, sempre in Champions League: il Napoli ne era uscito sconfitto per due volte con il risultato di 3-1, era la squadra allenata da Maurizio Sarri che l’anno dopo avrebbe sfiorato lo scudetto, perso nonostante i 91 punti e la vittoria sul campo della Juventus. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NAPOLI REAL MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Real Madrid viene affidata ai canali della televisione satellitare: l’appuntamento con la partita di Champions League sarà su Sky Sport Uno, che trovate al numero 201 del decoder, match riservato agli abbonati che potranno assistervi anche con il servizio di diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. La mobilità è garantita per le sfide di questa competizione anche dalla piattaforma Infinity Plus, per la quale ovviamente bisognerà sottoscrivere un abbonamento.

NAPOLI REAL MADRID: BIG MATCH!

Napoli Real Madrid sarà diretta dall’arbitro francese Clément Turpin: squadre in campo alle ore 21:00 di martedì 3 ottobre presso il Diego Armando Maradona, dove si gioca per la seconda giornata nel gruppo C di Champions League 2023-2024. È un big match, ed è anche una sfida diretta per il primo posto: entrambe le squadre infatti hanno vinto all’esordio, entrambe hanno dovuto faticare perché il Napoli ha piegato un Braga che era riuscito a trovare il pareggio e che fino agli ultimi minuti ha creduto anche nella vittoria, mentre il Real Madrid ha dovuto aspettare gli ultimi secondi del match per piegare la resistenza dell’Union Berlino.

Nei rispettivi campionati sono poi arrivate vittorie convincenti, con i partenopei che hanno dominato a Lecce timbrando il secondo poker consecutivo; chiaramente la diretta di Napoli Real Madrid segnerà anche il grande ritorno di Carlo Ancelotti al Maradona, qui non si è concretizzato il ciclo sperato e anzi le cose sono terminate con l’amaro in bocca. Vedremo cosa succederà sul terreno di gioco, mentre aspettiamo prendiamoci del tempo per leggere insieme quelle che sono le scelte da parte dei due allenatori per la sfida di Champions League, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI REAL MADRID

Non dovrebbero esserci novità nelle probabili formazioni della diretta Napoli Real Madrid, almeno per quanto riguarda Rudi Garcia: sempre Ostigard e Natan al centro della difesa a protezione di Meret, Mathias Olivera in vantaggio su Mario Rui e Di Lorenzo ovviamente a destra, poi a centrocampo il solito trio formato da Zambo Anguissa, Lobotka e Zielinski a supportare il tridente offensivo, nel quale Politano se la vede con Raspadori per la maglia di esterno destro (ed è favorito) mentre non ci sono sorprese sulla titolarità di Osimhen, per cui i campanelli di allarme sembrano rientrati, e Kvaratskhelia che partirà largo a sinistra.

Nel Real Madrid sono assenti Militao e Alaba: Ancelotti punterà allora su Rudiger e Nacho Fernandez davanti a Kepa Arrizabalaga, destinando Camavinga ancora a terzino sinistro con Carvajal sull’altro versante. A centrocampo torna Modric, e gli altri due dovrebbero essere Kroos e Federico Valverde (ma occhio a uno Tchouamény in grande crescita); poi Bellingham schierato tra le linee come trequartista, dunque Ancelotti ha varato quest’anno il 4-3-1-2 tattico e come attaccanti dovrebbe puntare su Vinicius Junior e Joselu, anche se quest’ultimo si gioca il posto con Joseul, che è stato titolare nel 3-0 di Girona e in generale non sta affatto facendo male.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Napoli Real Madrid possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l'agenzia Snai ha fornito sul match valido per la seconda giornata nel girone C di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2,60 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno 3,50 che regola l'ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 2,50 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare X volte l'importo investito con questo bookmaker.











