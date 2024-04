DIRETTA/ Napoli Roma video streaming tv: alla scoperta di una sfida classica (Serie A, 28 aprile 2024)

DIRETTA NAPOLI ROMA: I TESTA A TESTA

Una sfida ricca di storia quella della diretta di Napoli Roma, giunta al 176esimo testa a testa in occasione di questa giornata di campionato. All’andata le reti di Pellegrini e Lukaku fissarono il punteggio sul 2-0, restituendo i due successi partenopei nell’anno dello Scudetto: 1-0 all’Olimpico con gol di Osimhen e 2-1 al Maradona con reti di Osimhen e Simeone per gli azzurri ed El Shaarawy per il momentaneo 1-1. In totale, la Roma ha vinto 66 volte contro le 53 del Napoli più ulteriori 56 pareggi.

L’ultimo match in parità è stato quello del 2022 in virtù delle reti di Insigne su rigore ed El Shaarawy in pieno recupero. La vittoria con lo scarto maggiore degli anni 2000 è il 4-0 del 2020 con Insigne, Fabian Ruiz, Mertens e Politano che entrarono nel tabellino dei marcatori. Del 2018 invece l’ultimo successo romanista in Campania, 4-2 (Insigne e Mertens per il Napoli, Under, doppietta di Dzeko a Perotti per la Roma). (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA NAPOLI ROMA STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La sfida decisiva che si vedrà nella diretta Napoli Roma sarà disponibile solo in esclusiva su DAZN che trasmetterà la partita per tutti i suoi abbonati. Per chi volesse seguire la diretta testuale del match può leggere il nostro articolo che si aggiornerà seguendo le azioni principali.

NAPOLI ROMA: CHAMPIONS DA BLINDARE

Il big match della domenica di Serie A è la diretta Napoli Roma dove la squadra di Calzona e quella di De Rossi si sfideranno in una partita che mette in gioco una buona parte della stagione. Il Napoli arriva dalla brutta sconfitta in trasferta contro l’Empoli che non ha fatto che alimentare i malumori dei tifosi per una stagione deludente. La classifica riporta i partenopei all’ottavo posto con 49 punti ma con soli due di vantaggio sulla Fiorentina nona e con una partita da recuperare contro l’Atalanta.

Oltre alla sconfitta contro il Bologna, la Roma di Daniele De Rossi ha dovuto recuperare la partita contro l’Udinese di Cannavaro interrotta per il malore di N’Dicka. I giallorossi andranno a Napoli con la consapevolezza che, giovedì 2 maggio, il Bayer Leverkusen arriverà allo Stadio Olimpico per giocare l’andata delle semifinali di Europa League.

NAPOLI ROMA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della diretta Napoli Roma che giocheranno un derby del Sole in due momenti opposti ma uniti dalla volontà di centrare un posto in Europa. Calzona non ha grandi dubbi di formazione e dovrebbe schierare una coppia di centrali di difesa composta da Juan Jesus e Rrahmani. L’unico vero ballottaggio è a centrocampo dove Zielinski non è certo della maglia da titolare e potrebbe iniziare dalla panchina in favore di Traoré.

Qualche problema in più a casa delle Roma con De Rossi che potrebbe non avere a disposizione Romelu Lukaku fermato da un problema muscolare e a rischio del posto da titolare in favore di uno tra Azmoun e Abraham. Doppia assenza anche in fase difensiva dove mancheranno Paredes e Llorente entrambi squalificati nella partita contro il Bologna. De Rossi dovrebbe riportare in campo Huijsen e Bove con Cristante pronto a tornare in mediana.

NAPOLI ROMA, LE QUOTE

Sarà molto equilibrata la partita della diretta Napoli Roma e questo lo dicono anche le quote dal sito della Snai: la vittoria e il segno 1 per i padroni di casa è quotata a 1,87 contro il 3,90 per i giallorossi che pagano il fattore campo. Il pareggio X è segnato a 3,65 in un derby del Sole che potrebbe essere interessante anche per eventuali cartellini.

