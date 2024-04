DIRETTA NAPOLI SASSARI/ Video streaming tv: crisi GeVi, addio post season? (basket A1, oggi 14 aprile 2024)

DIRETTA NAPOLI SASSARI: LA VOLATA PLAYOFF

La diretta di Napoli Sassari come abbiamo già raccontato vivrà anche della corsa ai playoff da parte di entrambe le squadre, che partono dalla stessa situazione di classifica: abbiamo 12 vittorie e 14 sconfitte per entrambe, in più va detto che la GeVi ha la sfida diretta a sfavore nei confronti di Tortona e deve ancora giocare in casa contro Trento, dopo aver perso l’andata di 7 punti. Per quanto riguarda Sassari, la Dinamo è sotto nei confronti della Bertram e della Dolomiti Energia: curiosamente, ieri il calendario ci ha proposto proprio la sfida tra Trento e Tortona e dunque è chiaro che questa giornata possa essere determinante per la lotta alla post season.

Ci ripetiamo, ma per Sassari sarebbe comunque un ottimo affare riuscire a giocarla perché parliamo di una squadra che era partita male, ad un certo punto della stagione si è anche trovata in lotta per non retrocedere e ha dovuto cambiare allenatore, esonerando quel Piero Bucchi che pure nel suo percorso con il Banco di Sardegna aveva fatto tutt’altro che male. Napoli ha già migliorato, e non di poco, il passo che ha avuto nelle due stagioni di ritorno in Serie A1, ma è impossibile non tornare con la mente al trionfo in Coppa Italia e uno splendido girone di andata… (agg. di Claudio Franceschini)

NAPOLI SASSARI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Napoli Sassari sui canali tradizionali: per ogni turno del massimo campionato di basket ci sono tre partite mandate in onda in chiaro o in abbonamento e quella del PalaBarbuto non fa parte del pacchetto della 27^ giornata. Tuttavia, i diritti sulla Serie A1 sono di DAZN: questa piattaforma dunque garantirà la visione di Napoli Sassari e sarà chiaramente un appuntamento in diretta streaming video riservato agli abbonati, mentre per tutte le informazioni utili sul match in questione potrete consultare liberamente www.legabasket.it, vale a dire il sito ufficiale della Lega.

NAPOLI SASSARI: RINCORSA AI PLAYOFF!

La diretta di Napoli Sassari ci farà compagnia a partire dalle ore 19:30 di domenica 14 aprile 2024: siamo al PalaBarbuto per la 27^ giornata di basket Serie A1 2023-2024, e possiamo riassumere il tema di questa partita dicendo che si tratta di mantenere vive le speranze di andare ai playoff, soprattutto dopo le sconfitte maturate nell’ultimo turno. Incredibile l’occasione sprecata da Sassari, che stava attraversando un periodo particolarmente positivo ma ha perso in casa contro Pesaro: mancare la post season per questo ko, soprattutto visto il momento, sarebbe francamente deludente.

A proposito di delusioni, se Napoli non dovesse fare i playoff si dovrebbe parlare di quello: non è tanto il fragoroso -34 incassato a Varese quanto il fatto che la GeVi a febbraio ha vinto la Coppa Italia e fino a un paio di settimane fa era sempre stata tra le prime otto della classifica, adesso è fuori e non è più padrona del proprio destino. Vedremo chi riuscirà a rimanere con le speranze vive dopo la diretta di Napoli Sassari, adesso facciamo qualche aggiornamento sui temi principali legati alla partita del PalaBarbuto.

DIRETTA NAPOLI SASSARI: CHI SBAGLIA È FUORI

È davvero delicata l’imminente diretta di Napoli Sassari: di fatto chi sbaglia è fuori, perché al momento Gevi e Banco di Sardegna devono recuperare una partita a Tortona e Pistoia, devono superare entrambe le squadre per arrivare ai playoff e chiaramente perdere stasera significherebbe chiudere definitivamente i giochi, a meno di un incredibile miracolo. Tuttavia, lo abbiamo già detto, le due squadre hanno avuto percorsi diversi: Sassari, partita male, farebbe comunque un’ottima cosa centrando la post season che pure all’inizio del campionato era considerato un obiettivo minimo.

Napoli invece ha avuto un ottimo impatto con la stagione, si è subito rivelata grande sorpresa e il trionfo di Torino ha corroborato questa sensazione, confermata sul campo; improvvisamente però la GeVi ha iniziato a faticare e ora si trova fuori dalla Top 8 della Serie A1, a differenza di Sassari non riuscire a giocare i playoff, per come si era messa, sarebbe una delusione ancor peggiore pur considerando che i partenopei avevano come prima missione la salvezza, ma poi le annate vanno giustamente valutate anche per quello che accade in corso d’opera…











