Diretta Napoli Verona/ Streaming video tv: Ancelotti torna al San Paolo (Serie A)

Napoli Verona, diretta dall’arbitro Marco Piccinini, sabato 19 ottobre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio San Paolo di Napoli, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Partenopei chiamati a cambiare marcia dopo aver chiuso rallentando prima della sosta. Soprattutto, con un doppio 0-0 che non rende bene lo spirito offensivo con il quale da anni la formazione azzurra approccia ai vari impegni. Dopo quello in Champions League contro il Genk è arrivato un altro pari a reti bianche sul campo del Torino, il Napoli resta al momento quarto con 13 punti ma è già a -6 dalla Juventus capolista. Il Verona ha favorevolmente impressionato dopo il ritorno in Serie A, assestandosi al decimo posto con 9 punti e tornando alla vittoria prima della sosta con un secco 2-0 casalingo alla Sampdoria. La squadra di Juric ha la seconda miglior difesa del campionato fino a questo momento con soli 5 gol subiti, solo uno in più rispetto all’Inter miglior difesa con 4: non la premessa migliore per il Napoli per provare a risolvere i propri problemi offensivi.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Verona oggi sabato 19 ottobre 2019, sarà una sfida visibile in diretta tv esclusiva via satellite per tutti gli abbonati Sky sul canale numero 202, ovvero Sky Sport Serie A. La diretta streaming video via internet della partita si potrà seguire collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone oppure con una smart tv all’applicazione SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Napoli Verona alle ore 18.00 presso lo stadio San Paolo di Napoli, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Il Napoli di Ancelotti giocherà con un 4-4-2: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Insigne; Llorente, Mertens. Il Verona di Juric risponderà con un 3-4-2-1 così schierato: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Salcedo; Stepinski.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Napoli Verona, l’agenzia Snai concede nettamente i favori del pronostico alla formazione partenopea. Vittoria in casa quotata 1.22, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 6.50 mentre il successo scaligero allo stadio San Paolo moltiplicherebbe di 13.00 volte la posta in palio. Le quote per i gol realizzati complessivamente della partita sono di 1.55 per quanto riguarda l’over 2.5 e di 2.50 per quanto concerne l’under 2.5.



