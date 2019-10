Diretta/ Nardò Foggia, streaming video tv: rossoneri ancora imbattuti (Serie D)

Foggia Nardò, diretta dall’arbitro Sfira, si gioca oggi alle ore 14:30 ed è una partita del Girone H della Serie D. Le due squadre sono divise da 11 punti in classifica con i padroni di casa a quota 4 e la squadra di mister Grassadonia con 15 punti, in coabitazione con Gladiator e Fasano, in piena zona promozione, visto che la capolista Bitonto è a un solo punto di distanza dal Foggia. La gara tra Nardò e Foggia non rientra nel palinsesto dei principali siti di scommesse online.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA E LE QUOTE

La diretta streaming video di Foggia Nardò verrà trasmessa su Eleven Sports, la piattaforma che garantisce la possibilità di vedere tutte le partite della squadra rossonera in questo campionato di Serie D. Per quanto riguarda le quote del match sul portale Goldbet il successo della formazione ospite viene dato a 1,77: da capire se il pronostico sarà confermato.

PROBABILI FORMAZIONI NARDO’ FOGGIA

Il Foggia è reduce da due mezzi passi falsi con i pareggi della 7^ e 8^ giornata. Soprattutto in quest’ultima gli uomini di Grassadonia hanno deluso le attese tra le mura amiche dello stadio Zaccheria contro il Casarano. I rossoneri erano passati in vantaggio con Iadaresta, ma si sono fatti raggiungere appena 10 minuti dopo dalla rete di Mattera al 39° e non sono poi più riusciti a battere ancora Al-Tumi, malgrado il pubblico numerosissimo accorso allo Zaccheria. Il Foggia è una delle squadre più seguite quando gioca in casa, ma la squadra ancora non riesce a sfruttare appieno il fattore campo, sebbene resti ancora imbattuto, ma con vittorie e pareggi che si dividono il bottino delle 4 gare con due a testa. Grassadonia, per la trasferta in Puglia, entrerà in campo con il 3-5-2 che ha comunque ben figurato fino a questo momento.

I 4 punti del Nardò sono arrivati proprio nel corso delle ultime tre partite, con la vittoria in casa contro l’Audace Cerignola nella 6^ giornata e il pareggio con il Brindisi nell’ultimo turno di campionato, inframmezzate dalla sconfitta rimediata a Potenza contro il Grumentum Val d’Agri. Un periodo positivo per la squadra di mister Manzillo, anche se la gara di domenica si preannuncia come un difficile scoglio da superare. La giovane età della squadra pugliese paga dazio all’inesperienza che si traduce con la peggiore difesa del campionato con 15 reti incassate e uno dei peggiori attacchi.



