DIRETTA NEWCASTLE MILAN/ Video streaming tv: i precedenti rossoneri in Inghilterra (13 dicembre 2023)

DIRETTA NEWCASTLE MILAN: I TESTA A TESTA

Come sappiamo la diretta di Newcastle Milan rappresenta la prima volta in cui i rossoneri visitano St. James’ Park: della partita di andata, unico precedente tra le due squadre, possiamo dire poco perché il Milan aveva dominato ma non era riuscito a segnare, il risultato era stato 0-0 e nel finale, dopo tante occasioni per il Diavolo, Marco Sportiello aveva dovuto salvare baracca e burattini da quella che sarebbe stata una sconfitta immeritata. Milan mai a Newcastle, ma ovviamente tante volte in Inghilterra: curiosamente si ricordano anche delle sconfitte, ma perché inserite nel contesto del doppio confronto.

Un pesante 0-3 a Londra contro l’Arsenal, ma dopo aver vinto 4-0 a San Siro (erano gli ottavi di Champions League), soprattutto un meraviglioso Kakà che a Old Trafford aveva fatto impazzire la difesa del Manchester United, segnando una doppietta. Avevano vinto i Red Devils 3-2 con ribaltone di Wayne Rooney, ma al ritorno sotto il diluvio il Milan aveva giocato la partita perfetta vincendo 3-0 (Kakà, Clarence Seedorf e Alberto Gilardino i marcatori) ed era volato ad Atene dove contro un’altra inglese, il Liverpool di Rafa Benitez – poi passato anche al Newcastle – aveva vendicato la sconfitta di due anni prima vincendo la settima Champions League o Coppa dei Campioni. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NEWCASTLE MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Newcastle Milan nel senso classico del termine non sarà fornita dalla nostra televisione, perché questa è la partita che per la quinta giornata della fase a gironi è trasmessa su Amazon Prime, e dunque riservata ai possessori di un abbonamento al portale, quindi ovviamente è una diretta streaming video di Newcastle Milan, fruibile anche tramite smart tv che sia dotata di connessione a internet.

NEWCASTLE MILAN: PARTITA DECISIVA!

Newcastle Milan, in diretta dallo stadio St James’ Park, sarà un bivio fondamentale nella stagione dei rossoneri: appuntamento quindi imperdibile alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 13 dicembre 2023, perché in Inghilterra i rossoneri di Stefano Pioli si giocano il proprio destino nel girone F di Champions League e forse anche qualcosa in più. Il crollo casalingo contro il Borussia Dortmund ha determinato che il destinano sia più nelle mani dei rossoneri, ma anche gli inglesi si mangiano le mani, perché sono stati acciuffati al 98’ a Parigi, vedendo sfumare una vittoria che avrebbe cambiato parecchio la situazione dei Magpies.

La diretta di Newcastle Milan infatti imporrà ad entrambe le squadre di cercare la vittoria, unico risultato con il quale sia gli inglesi sia il Diavolo possono ancora sperare di qualificarsi, ma solo a patto di ricevere pure buone notizie da Dortmund, che per il Milan si riducono solo alla vittoria del Borussia. Il pareggio servirebbe agli inglesi per passare almeno in Europa League, mentre per i rossoneri sarebbe completamente inutile. Considerata anche la situazione non esaltante in campionato, un’eliminazione totale dalle Coppe sarebbe davvero un brutto colpo, quindi stasera Pioli si giocherà moltissimo: che cosa ci dirà la diretta di Newcastle Milan?

PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE MILAN

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Newcastle Milan. Dobbiamo osservare che entrambi gli allenatori hanno problemi in tal senso, per il Newcastle di mister Eddie Howe proviamo ad indicare un modulo 4-3-3 nel quale dovremmo vedere Dubravka in porta; davanti a lui ecco la difesa a quattro composta da Trippier, Lascelles, Schär e Livramento; a centrocampo invece è possibile il terzetto composto da Miley, Guimaraes e Joelinton; infine, disegniamo il tridente d’attacco del Newcastle con Almiron, Isak e Gordon come possibili titolari.

Per quanto riguarda il Milan, Stefano Pioli dovrebbe insistere con il modulo 4-3-3 nel quale davanti a Maignan dovrebbero giocare Calabria, Tomori, poi Theo Hernandez ancora accentrato come centrale e Florenzi a sinistra; nella mediana rossonera dovrebbero invece trovare posto Musah, Reijnders e Loftus-Cheek, mentre in attacco indichiamo Pulisic, naturalmente Giroud come centravanti ed infine Rafael Leao, per il quale però tutto si deciderà solamente in extremis. Con gli stessi uomini, possibile anche il 4-2-3-1 che vedrebbe Loftus-Chhek più avanzato.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Newcastle Milan secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 3,80 in caso di pareggio e quindi segno X, infine una vittoria esterna da parte del Milan varrebbe 3,90 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.











