Diretta/ Liverpool Newcastle streaming video e tv. I Reds sognano la fuga (Premier League, 1 gennaio 2024)

Liverpool Newcastle, in diretta lunedì 1 gennaio 2024 alle ore 21.00 presso Anfield a Liverpool, sarà una sfida valida per la ventesima giornata di Premier League. Il Liverpool attualmente guida la classifica della Premier League con 42 punti accumulati in diciannove giornate. La squadra di Jurgen Klopp sembra aver ritrovato la sua forma migliore, contrastando la deludente performance della stagione precedente che si era chiusa con un quinto posto. Dopo una vittoria convincente per 0-2 sul campo del Burnley, i Reds hanno recuperato i tre punti dopo due pareggi consecutivi contro Manchester United (0-0) e Arsenal (1-1) ad Anfield. Con una serie di imbattibilità casalinghe, il Liverpool cerca una nuova vittoria per mantenere la posizione di vertice in classifica e continuare l’ottimo rendimento mostrato nella prima parte della stagione.

Il Newcastle si colloca attualmente al nono posto in classifica della Premier League, con 29 punti ottenuti in diciannove giornate. La squadra di Eddie Howe sta attraversando un periodo difficile nelle ultime settimane, registrando sei sconfitte nelle ultime sette partite tra campionato, EFL Cup e Champions League (ko interno contro il Milan). L’unico successo è giunto a “St. James’ Park” contro il Fulham (3-0), mentre le sconfitte hanno comportato l’eliminazione dalle competizioni europee e dalla coppa di lega. Dopo la pesante sconfitta casalinga per 1-3 contro il Nottingham Forest, i Magpies dovranno dimostrare una prestazione di grande spessore ad Anfield se vogliono riconquistare punti e avviarsi verso la zona Europa.

DIRETTA LIVERPOOL NEWCASTLE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Liverpool Newcastle sarà trasmessa in esclusiva su Sky e bisognerà essere iscritti all’abbonamento Sky Sport che permetterà ai clienti di fruire della visione, tra le altre competizioni, delle migliori gare di Premier League. Anche la diretta streaming Liverpool Newcastle sarà visibile unicamente su Sky Go, anche in questo caso ovviamente solo se abbonati Sky. Si potrà vedere la gara con Sky Go su computer, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL NEWCASTLE

Le probabili formazioni della diretta Liverpool Newcastle, match che andrà in scena ad Anfield a Liverpool. Per il Liverpool, Jurgen Klopp schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Endo, Szoboszlai; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz. Risponderà il Newcastle allenato da Eddie Howe con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Dubravka; Trippier, Schar, Botman, Burn; Joelinton, Guimaraes, Miley; Almiron, Isak, Gordon.

LIVERPOOL NEWCASTLE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Liverpool Newcastle, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Premier League. La vittoria del Liverpool con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Newcastle, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.25.











