Video/ Newcastle Manchester City (2-3) gol e highlights: rete di Bobb! (Premier League, 13 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NEWCASTLE MANCHESTER CITY: LA SINTESI

Al St. James Park il Manchester City supera in trasferta il Newcastle per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Howe partono forte vedendosi tuttavia annullare un gol di Longstaff subito al 3′ per la posizione di fuorigioco segnalata dal VAR. Gli ospiti allenati da mister Guardiola perdono invece prematuramente per infortunio Ederson, costretto alla sostituzione con Ortega già all’8′. I minuti scorrono sul cronometro ed i Citizens insistono riuscendo a passare in vantaggio al 26′ grazie alla rete messa a segno da Bernardo Silva, su assist di Walker.

I bianconeri non rimangono a guardare e reagiscono ripristinando l’equilibrio con il gol del pari trovato da Isak, su suggerimento di Bruno Guimaraes, al 35′, oltre a completare il sorpasso con il gol di Gordon, siglato al 37′ con l’aiuto di Burn. Nel secondo tempo il City lamenta un possibile tocco di mano non ravvisato nei confronti di Almiron e tornano a farsi sotto con un paio di conclusioni tentate da Kovacic al 51′ e da Julian Alvarez al 52′. Nell’ultima parte dell’incontro gli Sky Blues ripristinano l’equilibrio al 74′ con il gol firmato da De Bruyne, su passaggio di Rodri, e si rimettono avanti al 90’+1′ con il gol del subentrato Bobb, ispirato proprio da De Bruyne.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro inglese C. Kavanagh ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Bruno Guimaraes da un lato, Rodri e Bernardo Silva dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventunesimo turno di campionato permettono al Manchester City di salire a quota 43 nella classifica della Premier League mentre il Newcastle non si muove, rimanendo fermo a 29 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NEWCASTLE MANCHESTER CITY: IL TABELLINO

Newcastle-Manchester City 2 a 3 (p.t. 2-1)

Reti: 26′ Bernardo Silva(M); 35′ Isak(N); 37′ Gordon(N); 74′ De Bruyne(M); 90’+1′ Bobb(M).

Assist: 26′ Wlaker(M); 35′ Bruno Guimaraes(N); 37′ Burn(N); 74′ Rodri(M); 90’+1′ De Bruyne(M).

NEWCASTLE (4-3-3) – Dubravka; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstff, Bruno Guimaraes, Miley; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1) – Ederson; Walker, Dias, Akè, Gvardiol; Kovacic, Rodri; Bernardo Silva, Foden, Doku; Alvarez. Allenatore: Guardiola.

Arbitro: C. Kavanagh (Inghilterra).

Ammoniti: 21′ Bruno Guimaraes(N); 45’+4′ Rodri(M); 56′ Bernardo Silva(M).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NEWCASTLE MANCHESTER CITY

