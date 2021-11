DIRETTA NEXTGEN FINALS 2021/ Musetti Korda video streaming tv: c’è un precedente

DIRETTA NEXTGEN ATP FINALS 2021: MUSETTI KORDA, IL PRECEDENTE

Naturalmente, nella terza giornata dei gironi alle NextGen Atp Finals 2021, la nostra attenzione si concentra in particolar modo su Lorenzo Musetti: scottato da una sconfitta anche sorprendente all’esordio, contro l’argentino Sebastian Baez, il carrarese incrocia ora la racchetta con il figlio d’arte Sebastian Korda, che è il top seed del gruppo B. C’è un incrocio recente tra questi due giovani: risale a metà maggio, nel torneo Atp Lione (categoria 250). Qui Musetti si era comportato davvero bene: dopo aver battuto Félix Auger-Aliassime (testa di serie numero 7) in un match bellissimo (7-6 3-6 7-5), aveva eliminato proprio Korda al secondo turno, con il risultato di 6-3 1-6 6-4.

Poi la corsa del toscano era proseguita con un 6-3 7-6 ai danni di Aljaz Bedene, e un primo set vinto contro Stefanos Tsitsipas che però lo aveva rimontato in semifinale (6-4 3-6 0-6) e sarebbe poi andato a vincere il titolo, battendo Cameron Norrie in finale. Al torneo di Lione, ricordiamo, era iscritto anche Jannik Sinner che però era caduto al secondo turno (7-6 2-6 5-7) contro il francese Arthur Rinderknech, lasciando per strada punti importanti per quelle Atp Finals cui parteciperà come prima riserva. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NEXTGEN ATP FINALS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Possiamo ricordare che la diretta tv delle NextGenAtp Finals 2021 è su Sky Sport e SuperTennis: sono infatti due le emittenti che forniscono le immagini dall’Allianz Cloud di Milano, e ovviamente alla televisione satellitare bisognerà essere abbonati. Il servizio di diretta streaming video sarà disponibile con l’applicazione Sky Go nel primo caso e su www.supertennis.tv nel secondo; inoltre il sito ufficiale nextgenatpfinals.com fornirà tutte le informazioni utili, a partire dai tabellini dei match aggiornati in tempo reale.

NEXTGEN ATP FINALS 2021: OGGI LA 3^ GIORNATA DEI GIRONI

L’ultima giornata della fase a gironi alle NextGen Atp Finals 2021 prende il via giovedì 11 novembre, alle ore 14:00 con le prime due gare della sessione pomeridiana; non prima delle ore 19:30 vivremo invece le altre due partite. Se ieri gli organizzatori hanno incrociato i vincenti –e di conseguenza i perdenti – oggi avremo dunque un calendario che per il gruppo A prevede Alcaraz Cerundolo e Nakashima Rune, mentre le partite del gruppo B saranno Musetti Korda e Gaston Baez.

Ovviamente la speranza è che il nostro Lorenzo Musetti possa prendersi la qualificazione alla semifinale; conterà molto anche il quoziente set, inevitabilmente quando si parla di una classifica tra quattro giocatori. Vedremo allora cosa succederà nel corso della diretta delle NextGen Atp Finals 2021, per questa ultima giornata dei gironi l’attesa è già molta e anche noi ci uniamo ad essa, iniziando però a parlare dei temi principali legati al torneo.

DIRETTA NEXTGEN ATP FINALS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Si gioca dunque l’ultima giornata delle NextGen Atp Finals 2021, per quanto riguarda i gironi: nei giorni precedenti abbiamo già visto come il sistema del Fast4 Tennis renda decisamente agili i match e, forse più che con il punteggio regolare, possa dare vita a ribaltoni. È stato per esempio il caso dello splendido match della prima giornata, in cui Sebastian Korda ha perso due tie break contro Hugo Gaston per poi rifarsi e dominare.

Per il resto, forse oggi il big match è quello che Musetti gioca contro lo stesso Korda, un tennista che già a livello Atp ha mostrato ottime cose (come del resto lo stesso Lorenzo, e ovviamente Carlos Alcaraz) e qui a Milano ha fatto vedere di essere un combattente. Il torneo si avvia allora alle sue semifinali; capiremo chi si qualificherà e quali saranno gli incroci, di sicuro si potrebbe poi fare qualche considerazione in più circa i punteggi e quanto sarebbe bello assistere a sfide “regolari” ma questo è un altro discorso, che merita di essere approfondito in separata sede.

