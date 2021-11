Diretta NextGen Atp Finals 2021/ Streaming video tv: oggi la 2^ giornata! (tennis)

DIRETTA NEXTGEN ATP FINALS 2021: PROSEGUONO I GIRONI

La seconda giornata delle NextGen Atp Finals 2021 scatta alle ore 10:00 di mercoledì 10 novembre: siamo chiaramente ancora nella fase a gironi, che è stata inaugurata ieri all’Allianz Cloud di Milano, la venue nella quale si disputano tutti i match del torneo che è riservato ai migliori Under 21 nel mondo del tennis, secondo però il criterio della Race to Milan (di fatto i punti conquistati nell’anno solare) che ha cambiato leggermente formula rispetto al passato.

La competizione è interessante già in senso assoluto, ma trattandosi di un torneo che viene giocato in Italia lo diventa ancora di più; poi c’è la presenza di Lorenzo Musetti, il nostro rappresentante che, a differenza di alcuni connazionali che lo hanno preceduto, gioca all’Allianz Cloud per meriti riconosciuti (torneremo a parlarne). Intanto vedremo quello che succederà nella diretta delle NextGen Atp Finals 2021 per questo mercoledì; aspettando che i match prendano il via possiamo fare qualche altra analisi sul torneo e quello che potremmo aspettarci.

DIRETTA NEXTGEN ATP FINALS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv delle NextGen Atp Finals 2021 viene trasmessa sia da Sky Sport che da SuperTennis: nel primo caso si tratterà chiaramente di una visione riservata agli abbonati, mentre nel secondo accesso libero sul digitale terrestre. Per quanto riguarda la possibilità di seguire i match in diretta streaming video, avrete rispettivamente gli strumenti forniti dall’applicazione Sky Go e dal sito www.supertennis.tv, mentre le informazioni utili sul torneo le troverete sul portale ufficiale www.nextgenatpfinals.com.

DIRETTA NEXTGEN ATP FINALS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già visto ieri, nel presentare le NextGen Atp Finals 2021, sicuramente ci sono giocatori che hanno oggi maggiore visibilità rispetto ad altri; è il caso del nostro Lorenzo Musetti e di Carlos Alcaraz – il quale non stonerebbe nemmeno alle Atp Finals “senior” – ma se vogliamo anche di Hugo Gaston, che è stato protagonista a Parigi-Bercy, e di un Sebastian Korda che quest’anno ha messo insieme risultati niente male.

Poi, trattandosi di giovani che hanno tutta una carriera davanti, non si può mai dire: ne avevamo già discusso, ma possiamo ricordare che, riprendendo la prima edizione di questo torneo, è abbastanza curioso ritrovare numero 2 Atp un Daniil Medvedev che era il giocatore ad aver meno impressionato, mentre altri come Hyeon Chung (campione) e Borna Coric si sono persi tra infortuni e altre difficoltà. Questo dice di fortuna/sfortuna ma anche etica del lavoro e margini di crescita; ecco allora perchè speriamo che, indipendentemente da come andrà nelle NextGen Atp Finals 2021, Musetti possa poi avere il suo percorso e che gli sia dato il tempo di maturare; intanto, naturalmente non possiamo fare a meno di fare il tifo per lui qui all’Allianz Cloud di Milano…

