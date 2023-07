DIRETTA NICOLÒ MARTINENGHI/ Finale 50 rana video streaming Rai: i numeri di Tete (Mondiali nuoto 2023)

DIRETTA NICOLÒ MARTINENGHI FINALE 50 RANA: IL PALMARÈS

Aspettiamo con trepidazione la finale di Nicolò Martinenghi nei 50 rana ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka, intanto ricordiamo che in questa competizione l’azzurro ha già vinto la medaglia d’argento nei 100 rana non riuscendo a replicare il titolo iridato vinto un anno fa a Budapest, quando aveva nuotato con quasi mezzo secondo meno della gara recente. I 50 rana invece hanno visto Martinenghi laurearsi campione d’Europa sempre l’anno scorso, nella piscina di Roma; un alloro arrivato in casa, e dunque ancora più bello.

Per il resto, sulla distanza dimezzata, Martinenghi deve ancora svelarsi ai Mondiali: nel 2019 era giovanissimo e non si era qualificato per la finale, mentre era stato bronzo nel 2020 agli Europei (ancora una volta a Budapest) in 26’’68, crono più basso rispetto a quello della semifinale di ieri. Ancora, cvi sono i Mondiali in vasca corta: qui doppio argento nei 50 rana (Abu Dhabi 2021 e Melbourne 2022), mentre agli Europei di Kazan, due anni fa, Martinenghi aveva centrato una medaglia di bronzo con un tempo comunque competitivo (25’’54). Ora, vedremo cosa succederà nella finale dei 50 rana ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NICOLÒ MARTINENGHI FINALE 50 RANA: COME VEDERE I MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA

La diretta tv di Nicolò Martinenghi, e dunque della finale dei 50 rana, sarà garantita dalla televisione di stato che copre il programma dei Mondiali nuoto 2023 Fukuoka: l’appuntamento, secondo il palinsesto delle sessioni pomeridiane, dovrebbe essere su Rai Sport e dunque al canale 58 del vostro telecomando. In assenza di un televisore sarà poi possibile assistere alla finale degli 800 sl anche in diretta streaming video, visitando il sito di Rai Play oppure installando la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI NICOLÒ MARTINENGHI SU RAIPLAY

DIRETTA NICOLÒ MARTINENGHI FINALE 50 RANA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA

È attesa alle ore 14:01 di mercoledì 26 luglio la finale di Nicolò Martinenghi nei 50 rana, ai Mondiali nuoto Fukuoka 2023: il bustocco, dopo l’argento nei 100, va a caccia di un’altra medaglia nella gara dimezzata, di cui si è già laureato campione europeo. Ricordiamo che Martinenghi ha timbrato l’accesso alla finale dei 50 rana, con il tempo di 26’’74; una prestazione buona, magari non ottima, ma Nicolò nel tempo ha imparato a gestirsi e domani darà nuovamente battaglia a Qin Haiyang, che è medaglia d’oro nei 100 e ancora una volta l’uomo da superare per l’alloro iridato.

Purtroppo la diretta di Nicolò Martinenghi non vedrà ai blocchi di partenza il secondo protagonista italiano: avevamo in semifinale anche Simone Cerasuolo che però non è riuscito a qualificarsi. Ora dunque ci avviciniamo di gran carriera alla diretta di Nicolò Martinenghi impegnato nella finale dei 50 rana: anche ieri abbiamo assistito a due medaglie per l’Italia, sicuramente i Mondiali nuoto 2023 Fukuoka stanno confermando l’ottimo passo degli azzurri e il bustocco spera di prendersi oggi la sua seconda medaglia in questa kermesse giapponese…

DIRETTA NICOLÒ MARTINENGHI FINALE 50 RANA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Nicolò Martinenghi nella finale dei 50 rana ci dirà dunque se il bustocco otterrà la seconda medaglia personale ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka. Martinenghi, lo ricordiamo, è arrivato in finale con il secondo miglior tempo: 26’’74 per lui, clamorosa la prestazione di Qin Haiyang che ha rifilato mezzo secondo (almeno) alla concorrenza, dimostrando almeno per il momento di essere letteralmente su un altro pianeta. Il cinese, già oro nei 100 rana, oggi va a caccia del bis ed è il grande favorito della vigilia.

Proseguendo con l’analisi di questa difficile finale, attenzione anche al suo connazionale Jiajun Sun (26’’78) come anche al tedesco Lucas Mazterath, ma poi bisogna citare Robert Fink che nella rana ha già vinto qualche titolo e dunque potrebbe essere un avversario ostico. Nicolò Martinenghi comunque è tra i favoriti per salire almeno sul podio nella finale dei 50 rana: i Mondiali nuoto 2023 Fukuoka stanno per regalarci altre emozioni, vedremo cosa succederà tra poco…











