Diretta Nigeria Sudan/ Streaming video tv: Super Aquile favorite (Coppa d’Africa)

DIRETTA NIGERIA SUDAN: SUPER AQUILE A CACCIA DELLA SECONDA VITTORIA

Nigeria Sudan, in diretta sabato 15 gennaio alle ore 17:00, dallo Stade Omnisport Roumdé Adjia di Garoua, è valida per la seconda giornata del Girone D di Coppa d’Africa 2021. Le Super Aquile hanno vinto la gara inaugurale della competizione, battendo di misura l’altra big del raggruppamento, l’Egitto, imponendosi con il punteggio di 1-0. La squadra allenata da Gernot Rohr è sicuramente tra le favorite per la conquista del titolo continentale, e con una vittoria ipotecherebbero il passaggio agli ottavi di finale.

Il Sudan arriva alla seconda giornata della competizione, dopo il pareggio a reti bianche nell’esordio contro la Guinea Bissau. La formazione allenata da Burhan Tia può ancora sperare nel passaggio del turno, sfruttando la formula della competizione, la quale prevede l’accesso agli ottavi di finale per le prime due di ogni girone, più le quattro (su sei) migliori terze. Quella odierna non sarà sicuramente una sfida semplice, ma il Sudan proverà sicuramente a mettere in difficoltà le Super Aquile.

DIRETTA NIGERIA SUDAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Nigeria Sudan, come tutte le partite di Coppa d’Africa 2021 non sarà disponibile sui canali televisivi del digitale terrestre e satellitari. Le partite della competizione infatti sono un’esclusiva del broadcaster Discovery Plus, e saranno quindi trasmesse in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti della piattaforma digitale è necessario essere abbonati. Inoltre bisogna essere dotati di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone. In alternativa è possibile accedere ai contenuti tramite Smart Tv abilitate.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NIGERIA SUDAN

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Nigeria Sudan, le quali scenderanno in campo per disputare la seconda giornata della Coppa d’Africa. Il tecnico delle Super Aquile, il tedesco Gernot Rohr, sembrerebbe intenzionato a riproporre la stessa formazione del vincente esordio contro l’Egitto. Quindi modulo 4-4-2, e spazio ai seguenti uomini: Okoye; Aina, Omeruo, Ekong, Zaidu; Chukwueze, Ndidi, Aribo, Simon; Iheanacho, Awoniyi.

L’allenatore del Sudan, Tia, dovrebbe rispondere con il modulo 4-4-2, giocando quindi in maniera speculare alla formazione avversaria. Ecco la probabile formazione titolare del Sudan, per la difficile partita contro la Nigeria: Aboeshren; Elfadni, Nemer, Karshom, Mazin Mohamedein; Abbas Omer, Khidir, Alrashed, Omer; Hamed, Abdelrahman.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Nigeria Sudan di Coppa d’Africa, proposte dall’agenzia Bwin. Favorite le Super Aquile, infatti la vittoria della Nigeria, associata al segno 1 è quotata 1.14. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, viene proposto a 6.25. Sembra molto difficile vedere un successo del Sudan, con il segno 2 quotato a 23.00.



