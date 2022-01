Diretta Nigeria Egitto/ Streaming video tv: super sfida in Coppa d’Africa

DIRETTA NIGERIA EGITTO: PARTITA COMBATTUTA!

Nigeria Egitto, diretta dall’arbitro gambiano Bakary Gassama – fischietto top a livello continentale – presso il Roumdé Adjia Stadium di Garoua, sarà sicuramente il big-match tra le partite odierne in programma alla Coppa d’Africa 2022 (in realtà 2021, slittata dall’anno scorso). Si giocherà alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, martedì 11 gennaio, per la prima giornata del girone D, che inizia dunque con una grande sfida tra due delle Nazionali di maggiore spicco nel panorama del calcio africano.

Subito grande sarà dunque l’attesa per la diretta di Nigeria Egitto, partita che potrebbe già indirizzare le sorti di questo gruppo che vede naturalmente proprio le Super Aquile e i Faraoni come Nazionali di riferimento. Chi dovesse vincere oggi metterebbe già una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale, anche perché a dire il vero passano le prime due di ogni gruppo più le quattro migliori terze (su sei), per cui la selezione obiettivamente non sarà eccessiva. Nulla di compromesso dunque anche per chi dovesse perdere, ma cominciare con una sconfitta non è mai piacevole ed inoltre sarà il primo banco di prova per due Nazionali molto attese: che cosa ci dirà Nigeria Egitto?

DIRETTA NIGERIA EGITTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Nigeria Egitto, e in generale questo vale per tutte le partite di Coppa d’Africa 2021: il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, che negli ultimi mesi ha preso in mano parecchi eventi sportivi e copre anche questa manifestazione. Bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento al broadcaster – naturalmente a pagamento – e seguire i vari match in diretta streaming video, avvalendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NIGERIA EGITTO

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle probabili formazioni di Nigeria Egitto. Per quanto riguarda le Super Aquile nigeriane, possiamo disegnare il modulo 4-4-2, con il granata Ola Aina, Okoye, Collins e Sanusi in difesa davanti a Okoye; a centrocampo dovrebbero partire dal primo minuto Simon, Onyekja, Ekuje ed Aribo, infine ecco la coppia d’attacco composta da Icheanacho e Ighalo.

Per l’Egitto di Carlos Queiroz ipotizziamo invece il modulo 4-3-3, con Hegazi, Yaseen, Hamdy e Ramadan a formare il reparto difensivo a quattro davanti al portiere Sobhy. A centrocampo il terzetto titolare dei Faraoni dovrebbe essere composto da Emad, Adel e Fathy, alle spalle del tridente d’attacco con la stella Salah e al suo fianco Marmoush e Trezeguet.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Nigeria Egitto in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Formalmente in casa la Nigeria, tuttavia risulta leggermente favorito l’Egitto: il segno 2 è quotato a 2,50, poi si sale a 2,90 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,00 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria della Nigeria.



