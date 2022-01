Diretta Sudan Guinea Bissau/ Streaming video tv: già un bivio, Coppa d’Africa

DIRETTA SUDAN GUINEA BISSAU: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Sudan Guinea Bissau, diretta dall’arbitro senegalese Issa Sy presso il Roumdé Adjia Stadium di Garoua, si giocherà alle ore 20.00 di questa sera, martedì 11 gennaio, per la prima giornata del girone D della Coppa d’Africa 2022, che a dire il vero avrebbe dovuto avere luogo l’anno scorso in Camerun, ma è slittata di un anno come è successo anche nell’ultima edizione degli Europei. Oggi dunque è il giorno del debutto per Sudan e Guinea Bissau e già questa prima sfida potrebbe dire molto sulle sorti delle due Nazionali.

La diretta di Sudan Guinea Bissau metterà di fronte di Nazionali non di grande spicco, negli ultimi anni ha fatto meglio la Guinea Bissau ma è difficile sbilanciarsi (attenzione anche alla variabile Covid, come vedremo). Le due big del girone sono senza dubbio Nigeria ed Egitto che oggi si affrontano nell’altra partita, fondamentale dunque sarebbe per Sudan e Guinea Bissau partire con una vittoria che avvicinerebbe di molto la qualificazione agli ottavi di finale, sfruttando anche la formula della prima fase a gironi. Passano le prime due di ogni gruppo più le quattro migliori terze (su sei), per cui la selezione obiettivamente non sarà eccessiva. Sarà comunque già una partita da non sbagliare: che cosa ci dirà Sudan Guinea Bissau?

DIRETTA SUDAN GUINEA BISSAU STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sudan Guinea Bissau, e in generale questo vale per tutte le partite di Coppa d’Africa 2021: il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, che negli ultimi mesi ha preso in mano parecchi eventi sportivi e copre anche questa manifestazione. Bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento al broadcaster – naturalmente a pagamento – e seguire i vari match in diretta streaming video, avvalendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SUDAN GUINEA BISSAU

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle probabili formazioni di Sudan Guinea Bissau, tenendo conto che il Covid è una incognita pesante, che per quanto riguarda questa partita potrebbe incidere soprattutto sulla Guinea Bissau, che infatti nei giorni scorsi era alle prese con un grande numero di giocatori positivi al Coronavirus, problema non da poco per il suo allenatore Baciro Candé.

Tra gli assenti della Guinea Bissau c’è João Jaquité per un infortunio alla gamba, ma soprattutto ci sono Jonas Mendes, Mimito, Nanú, Jorginho, Alfa Semedo e Leonel Alves tra i positivi al Coronavirus. La situazione dovrebbe essere più positiva per il Sudan, che come assente di spicco ha Mohamed Elmonzer Gazafe per un problema fisico.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Sudan Guinea Bissau in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Formalmente in casa il Sudan, ma è favorita la Guinea Bissau, di conseguenza il segno 2 è quotato a 2,45. Si sale poi a 2,95 in caso di segno X per il pareggio e fino a 3,05 volte la posta in palio in caso di segno 1 se dovesse vincere il Sudan.



