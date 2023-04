DIRETTA/ Nizza Basilea streaming video tv: Serdar Gozubuyul sarà l’arbitro

DIRETTA NIZZA BASILEA: L’ARBITRO

Nizza Basilea sarà diretta questa sera inFrancia dall’arbitro olandese Serdar Gozubuyul, con assistenti Erwin Zeinstra e Johan Balder. Quarto ufficiale sarà Sander van der Eijk, mentre al Var ci sarà Dennis Higler, affiancato da Jeroen Manschot. Classe 1985 di Haarlem, Gozubuyuk è arbitro FIFA dal 2012 ed è tra i più esperti del calcio olandese. In questa stagione ha raccolto diverse presenze a livello internazionale: due partite di Champions League, tre partite di Europa League, una partita per le qualificazioni agli Europei e una partita di Nations League.

Sono invece ventidue le apparizioni in Eredivisie: in totale 78 presenze, appena due espulsioni (una per rosso diretto e una per doppia ammonizione) e tre calci di rigore assegnati. Da segnalare inoltre le due direzioni in KNVB beker, con un totale di nove cartellini gialli. (Aggiornamento di MB)

NIZZA BASILEA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Nizza Basilea sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Nizza Basilea, come per tutte le altre sfide di Conference League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

FRANCESI FAVORITI!

Nizza Basilea, in diretta giovedì 20 aprile 2023 alle ore 21.00 presso l’Allianz Riviera di Nizza, sarà una gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Una gara apertissima complice il risultato della gara d’andata: 90’ decisivi e probabilmente ricchi di colpi di scena.

La gara d’andata disputata al St. Jakob-Park di Basilea è terminata 2-2: rete al 26’ di Amdouni per gli elvetici, poi la doppietta di Moffi tra 38’ e 45’, infine il nuovo timbro di Amdouni al 71’. Chi vince strappa il pass per la semifinale: in caso di pareggio – con qualsiasi risultato – si andrà ai tempi supplementari.

PROBABILI FORMAZIONI NIZZA BASILEA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Nizza Basilea. Partiamo dalla compagine francese, Digard sceglie il 4-4-2: Schmeichel, Nayishimiya, Todibo, Dante, Bard, Rosario, Ramsey, Thuram, Boudaoui, Laborde, Moffi. Passiamo adesso agli svizzeri, Vogel si affida al 3-5-2: Hitz, Lang, Adams, Pelmard, Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Lopez, Amdouni, Zeqiri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Nizza Basilea vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria del Nizza è a 1,50, il pareggio è quotato 4,20, mentre il successo del Basilea è dato a 5,80. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di realizzazioni: Under 2,5 a 1,97 e Over 2,5 a 1,75. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,83 e 1,88.













