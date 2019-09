Diretta Nocerina Foggia/ Streaming video e tv: trasferta ostica (Serie D)

Nocerina Foggia, in diretta dallo Stadio San Francesco d’Assisi di Nocera Inferiore, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 15 settembre, per la terza giornata del girone H del campionato di Serie D 2019-2020, che vede protagonista anche il Foggia che è dovuto ripartire dai dilettanti dopo la mancata iscrizione della vecchia società, travolta dai problemi economici che già l’avevano messa in bilico l’anno scorso in Serie B. La ripartenza è stata traumatica, perché nella prima giornata di Serie D è arrivata la sconfitta sul campo del Fasano, seguita però dalla vittoria contro l’Agropoli che ha dato ai rossoneri i primi tre punti in classifica in questa nuova avventura. Stesso ruolino di marcia per la Nocerina, tre punti grazie a una vittoria casalinga con il Grumentum Val d’Agri e una sconfitta sul campo del Brindisi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Nocerina Foggia non sarà disponibile, tuttavia ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che si è assicurato i diritti e trasmetterà tutte le partite dei rossoneri pugliesi in questa stagione della Serie D. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI NOCERINA FOGGIA

Parlando dei rossoneri pugliesi, ecco che nelle probabili formazioni di Nocerina Foggia la squadra ospite allenata da Ninni Corda potrebbe partire da un modulo 3-5-2 con in linea di massima i protagonisti della vittoria di settimana scorsa: in porta dunque Fumagalli; davanti a lui retroguardia a tre composta da Viscomi, Anelli e Salines; nel folto centrocampo a cinque del Foggia potremmo invece vedere in azione da destra a sinistra Di Masi, Gentile, Staiano, Salvi e Cadili; infine il tandem d’attacco, che potrebbe vedere ancora titolari Cittadino e Russo.



