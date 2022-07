Diretta Norvegia Irlanda del Nord donne/ Streaming video Rai: Europei, girone A

DIRETTA NORVEGIA IRLANDA NORVEGESI FAVORITI!

Norvegia Irlanda del Nord donne, in diretta dal St Mary’s Stadium di Southampton, si giocherà questa sera, giovedì 7 luglio, con fischio d’inizio alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali), per la prima giornata del girone A degli Europei 2022 di calcio femminile. Dopo il grande successo (anche in Italia) dei Mondiali 2019 e poi due anni decisamente complicati a causa del Covid, adesso è cominciata l’avventura europea, oggi la diretta di Norvegia Irlanda del Nord donne attirerà l’attenzione soprattutto sulle scandinave, Nazionale che è tra le big tradizionali del calcio femminile.

Per entrambe le parti sarà però fondamentale partire con il piede giusto, dal momento che solo le prime due di ogni girone andranno ai quarti e nel gruppo A uno dei due posti dovrebbe andare (sulla carta) all’Inghilterra: l’Irlanda del Nord è al debutto assoluto nella fase finale di un Europeo di calcio femminile e vorrà rendere memorabile questa pagina di storia. Che cosa succederà quindi nella diretta di Norvegia Irlanda del Nord donne?

DIRETTA NORVEGIA IRLANDA DEL NORD DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Norvegia Irlanda del Nord donne sarà garantita sia su Sky Sport Uno, canale numero 201 del decoder satellitare, sia in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. Per la diretta streaming video, nel primo caso sarà a disposizione l’applicazione Sky Go (logicamente riservata agli abbonati) mentre nel secondo bisognerà visitare il sito di Rai Play oppure installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA IRLANDA DEL NORD DONNE

Diamo uno sguardo anche alle giocatrici convocate per Norvegia Irlanda del Nord donne e naturalmente per tutti gli Europei femminili. Le 23 norvegesi sono i portieri Guro Pettersen, Sunniva Skoglund e Aurora Mikalsen; i difensori Anja Sønstevold, Maria Thorisdottir, Tuva Hansen, Guro Bergsvand, il capitano Maren Mjelde, Julie Blakstad, Synne Skinnes Hansen e Anna Jøsendal; i centrocampisti Ingrid Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa, Guro Reiten, Amalie Eikeland, Lisa Naalsund, Frida Maanum ed Elisabeth Terland; infine come attaccanti Karina Sævik, Caroline Graham Hansen, Celin Bizet Ildhusøy, Ada Hegerberg e Sophie Roman Haug.

L’Irlanda del Nord conta sui portieri Jacqueline Burns, Becky Flaherty e Shannon Turner; i difensori sono Julie Nelson, Ashley Hutton, Sarah McFadden, Demi Vance, Laura Rafferty, Rebecca McKenna, Rebecca Holloway, Kelsie Burrows e Abbie Magee; ecco poi come centrocampisti Rachel Furness, il capitano Marissa Callaghan, Nadene Caldwell, Chloe McCarron, Joely Andrews e Louise McDaniel, infine come attaccanti Simone Magill, Kirsty McGuinness, Lauren Wade, Emily Wilson e Caitlin McGuinness.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Norvegia Irlanda del Nord donne in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che propone il segno 1 per la vittoria norvegese a quota 1,06, mentre poi si sale già a 11 in caso di segno X per il pareggio e fino a ben 22 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere l’Irlanda del Nord.

